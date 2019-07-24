Londra piyasası TL’den uzak duruyor

TL’nin ortalama günlük işlem hacmi TL’deki sert değer kaybı ve offshore piyasada işlemlerin sınırlanmasının yatırımcıları korkutmasıyla Nisan’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 düştü.

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) yılda iki kez, dünyanın en büyük piyasası olan Londra döviz piyasasında yaptığı araştırmaya göre liranın dolar karşısında ortalama günlük işlem hacimleri 33.5 milyar dolara geriledi.

Geçen yılın Nisan ayında hacimler 56.2 milyar dolar, Ekim’de ise 35.2 milyar dolar seviyesindeydi.

DÖVİZ HACMİNDE TL’NİN AĞIRLIĞI AZALDI

Bu durum toplam döviz işlem hacminde TL işlem hacminin payının geçen yılki %2.1’den %1.2’ye gerilediğine işaret ediyor.

Liranın işlem hacmindeki azalma büyük ölçüde geçen yılın Ağustos ayında merkez bankasının bağımsızlığı ve artan enflasyonla mücadele yeteneği ile ekonomik aktivitedeki düşüş nedeniyle yatırımcıların paniklemesi sonucu para biriminin değerindeki düşüşten kaynaklandı.

İşlem hacimleri Türk yetkililerin lokal bankaları yabancı bankaların TL likidite yaratmak adına kullandığı Londra swap piyasasına TL sağlamama konusunda baskı yaptığı iddiasıyla borçlanma maliyetlerinin %1,000’den fazla arttığı Mart’tan bu yana daha fazla geriledi.

Ankara TL’deki zayıflıktan yabancı “spekülatörleri” sorumlu tutmuştu.

Konuya yakın kaynaklar bazı yabancı bankaların volatilite ve riskler nedeniyle lira offshore piyasasından çekildiğini söylemişti.

REUTERS

