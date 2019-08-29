Marmaray da 24 saat olacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı Ekrem İmamoğlu seçilmeden önceki vaatlerinden birini yerine getirdi ve İstanbul'da 24 saat metro ulaşımını başlattı.

Buna göre M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı), M1B (Yenikapı-Kirazlı), M2 (Yenikapı-Hacıosman), M4 (Kadıköy-Tavşantepe), M5 (Üsküdar-Çekmeköy), M6 (Levent-Boğaziçi Üniversitesi) metro hatları ile 24 İETT hattı 24 saat ulaşıma açılacak. Gece tarifesi 00:30-05:30 arası geçerli olacak ve bu saat diliminde ulaşımdan faydalanan yolcular 2 basım kadar ücret ödeyecek.

HALKALI’DAN SON TREN 22:00’DA

Ulaştırma Bakanlığı'nın işlettiği Marmaray'da ise ulaşım 24 saat henüz değil. İBB'nin bu hamlesinden sonra Ulaştırma Bakanlığı da Marmaray için benzer bir adım atar mı merak ediliyor. Şu an son Marmaray Halkalı'dan gece 22:00'da kalkıyor. Gebze'de ise son tren 22:15'te kalkıyor. İki istikametten de ilk tren saat 06:00'da kalkıyor.

Gebze-Halkalı arasında trenler 15 dakikada bir, Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arasında ise tren 8 dakikada bir kalkıyor.