Marmaray hattında neler oluyor?

Milyonlarca vatandaşın büyük bir umutla beklediği Marmaray tren hattı İstanbul ulaşımında sıkıntıları çözmek adına olumlu olsa da hatta yaşanan aksaklıklar dikkat çekiyor! Birçok vatandaş bu hattı kullanarak daha hızlı ve rahat bir yolculuk yapmayı düşünüyordu. Bu düşünce bazen gerçekleşiyor bazen gerçekleşmiyor. Vatandaşlar sinir ve stres oldular… Kriz geçirdiler… Bayıldılar… İşe geç kaldılar… Ve hepsinden önemlisi bekledikleri konforu bulamadılar! İşte tarih tarih Marmaray tren hattında yaşanan arızalar…

Sozcu.com.tr’nin Marmaray yetkililerinden aldığı bilgiye göre bugün ve yarın tren seferlerinde aksaklıklar devam edecek. Ray hattında yaşanan ‘makas’ sorunu nedeniyle tren seferleri 20 dakikalık aralıklarla seferlerini gerçekleştirecek.

12 MART 2019: FAZLA ÜCRET KESİLDİ



Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı’nda bu ilk seferler başladı. TCDD durak sayılarına göre 6 farklı ücret tipi belirlemesine rağmen vatandaşlar bu sabah ücret iadelerini alamadı ve kısa mesafe için 5.70 TL ücret kesintisi yapıldı. Öğrenciden 1.25 TL yerine 2.70 TL bilet ücreti kesildi. İstanbul halkı İBB Beyaz Masayı şikayet yağmuruna tuttu. Daha sonra fazladan alınan ücretler iade edildi.

17 MART 2019: İLK TEKNİK ARIZA 5 GÜN SONRA

Marmaray'da saat 17.30 sıralarında teknik arıza meydana gelmişti. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılmış, duraklarda yoğunluk oluşmuştu. Arızanın giderilmesinin ardından seferler tekrar normale dönmüştü.

19 MART 2019: SEFERLERDE GECİKME YAŞANDI



19 Mart 2019 tarihinde de bazı seferler gecikmeli olarak yapılmış ve çok sayıda vatandaş mağdur olmuştu.

25 MART 2019: ÜSKÜDARDA SABAH OLDU MARMARAY GELMEDİ



Öğle saatlerinde seferlerin durduğu Marmaray'da, Üsküdar istasyonunda bekleyen yolculara hiçbir açıklama yapılmamıştı. Sürekli farklı bir noktaya yönlendirilen yolcular, bir saatlik beklemenin ardından duruma isyan etmişti. Yolcuların yaklaşık 1 saat beklediği ifade edilmişti.

1 NİSAN 2019: ENERJİ KESİNTİSİ



Sabah saatlerinde Marmaray’a binmek isteyenler enerji olmadığı gerekçesiyle 1 nisan sabahı binememişti. Vatandaşlar Beyaz Masa’ya şikâyette bulunmuştu. Ayrıca bazı vatandaşlar yaşanan sorunlara sosyal medyadan da tepki göstermişti.

13 NİSAN 2019: VATANDAŞ TÜP GEÇİDİ YÜRÜYEREK GEÇTİ



Marmaray’da öğle saatlerinde arıza yaşanmıştı. Marmaray’da arıza nedeniyle trende kalan yolcular tüp geçidi yürüyerek geçmişti. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşanmıştı. Trende kalan yolcular ise Marmaray tüp geçidini yürüyerek geçmişti. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansımış, arıza bir süre sonra giderilmişti.

31 MAYIS 2019: BEKLEDİLER BEKLEDİLER TREN GELMEDİ



31 mayıs tarihinde de seferler düzenli olarak yapılamamıştı. Marmaray'ın sitesinden yapılan açıklamada arıza hakkında bilgi verilmemiş ancak, “Trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır” bilgisi yer almıştı. Seferlerin gecikmeli yapılması nedeniyle Yenikapı istasyonunda yoğunluk oluşmuştu. İlerleyen saatlerde Marmaray'dan seferlerin normal haline döndüğü bilgisi gelmişti.

26 HAZİRAN 2019: VATANDAŞ RAYIN ÜZERİNDE YÜRÜDÜ



Marmaray'da kapılar açılmamış bazı vatandaşlar bayılmıştı! Kadıköy’de Suadiye ile Erenköy arasındaki istasyonda Marmaray’da arıza nedeniyle vagonların açılmamasıyla panikleyen 2 kişiden biri bayılmış, diğeri hafif yaralanmıştı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürümüştü.

27 HAZİRAN 2019: ACİL DURUM ANONSU

Erenköy istasyonunda stansyonda, sirenlerin çaldığı ve yolcuların, “Lütfen dikkat. Acil bir durum nedeniyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir” şeklinde anons yapılarak uyarıldığı görüldü.

22 TEMMUZ 2019: MAKAS DEĞİŞTİRME SIKINTISI VE ACİL DURUM ANONSU

Sürekli olarak yaşanan Marmaray teknik arızalarına bu sabah enteresan anonslar da eklendi. Bugün Yenimahalle’de ‘istasyonu acil boşaltın’ anonsu duyulurken, Florya durağında yolcular trenden indirildi. İstasyon görevlileri teknik arıza olduğu bilgisini verdi. Detaylı açıklama beklenirken sozcu.com.tr’nin Marmaray yetkililerinden aldığı bilgilere göre tren seferleri iki gün makas sıkıntısı yüzünden gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Gebze-Halkalı Marmaray hattı açılmadan önce hatta ciddi eksiklikler olduğunu iddia edip bir açıklamada bulunmuştu. Sendikanın yaptığı basın açıklamasına göre Marmaray hattında (Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşme arası hariç) 7 temel eksik bulunuyordu. İşte sendikanın ifadeleriyle hattaki 7 eksik iddiası:

1) SERTİFİKASYON UYARISI

Hat için sertifikasyon alınabilmesi amacı ile yolcusuz test çalışmaları 1 Mart 2019 tarihinde başladı. Sertifikasyon alınıp alınmayacağı belli olmadan açılış tarihi 10 Mart olarak ilan edildi.

2) PERSONELDE DENEYİM EKSİĞİ İDDİASI

2013 yılında hizmete açılan 13,6 hat kesiminde çalışan makinistler yeterince bilgi ve deneyime sahip değil. Yeni açılacak 63 km’lik hakkın eğim, peron, sinyal ve makas yerleri konusunda yol tecrübesine tabi tutulmaları gerekiyor. Hat için alınan 90 adet makinist İş-Kur üzerinden işe alındı eğitim ve yol deneyimleri eksik görülüyor.

3) TREN KONTROLÖRÜ SAYISI TAMAMLANMADI İDDİASI

Toplamda 42 adet tren kontrolörü istihdam edilmesi gerekirken bu sayı henüz tamamlanmadı. Tren trafik kontrolörü unvanlı personel başka birimlerde görevlendirildi.

4) GÖRÜŞ MESAFESİ ÇOK KISA İDDİASI

Aynı hat üzerinde hem Marmaray trenleri ve hem de ana hat trenlerinin çalıştırılması öngörüldüğünden ERTMS (European Rail Traffic Management System) sistemi ile çalışacak trenler için bazı noktalarda sinyal görüş mesafesi çok kısa olup yönetmeliklerle belirlenmiş frenleme mesafesi için yetersiz.

5) TRENLER ZAMAN ZAMAN EKRANDA GÖZÜKMÜYOR İDDİASI

OCC Kumanda merkezi ekranında hat üzerinde işleyen trenler trafik kontrolörü ekranında zaman zaman gözükmüyor.

6) OTOMATİK MOTORLU MAKASLARDA HENÜZ MOTOR YOK İDDİASI

Halkalı, Gebze ve bazı istasyonlarda otomatik motorlu makaslarda henüz makas motorları yok.

7) İLETİŞİM KONTROL SİSTEMİ TAM OLARAK ÇALIŞMIYOR İDDİASI

Marmaray trenlerinin işletim sistemi olan CBTC (Communications Based Train Control) iletişim tabanlı tren kontrol sistemi henüz tam olarak çalışmıyor.