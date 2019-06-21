Ülkemizde her yıl binlerce kişi devlet memuru olabilmek için gerekli ilk şart olan ÖSYM'nin hazırladığı KPPS'ye giriyor. Daha sonra çeşitli zamanlarda kurum ve kuruluşların personel ihtiyacına göre yapılan ilanlar sonrası ataması yapıldığı takdirde devlet memuru olabilecek olan vatandaşların, gerçekleştirmeleri gereken diğer şartlar nelerdir? Memurlukta yaş sınırı kaçtır? İşte devlet memuru olmak isteyenlerin bilmeleri gerekenler ile ilgili haberimizin detayları…

MEMURLUKTA YAŞ SINIRI KAÇTIR?

Memurlukta yaş sınırlaması kurum ve kuruluşlara göre değişlik göstermektedir. Çeşitli zamanlarda personel alımlarına ilişkin ilanlar sunan kurumların bu ilanlarda bazı özelliklere dikkat ettiği görülmektedir. Bu ilanlarda 35 yaşından gün almamış ya da 40 yaşını doldurmamış olmak şartıyla şeklinde ibareler bulunurken bazı kurumlarda ise yaşla ilgili bir sınırlandırmanın olmadığı görülür.

Bu bilgilere göre memur olmak isteyenler kişilerin, memur olma üst sınırı olup olmadığı hakkında kesin bir bilgiye sahip olamıyor. Bu durumu aydınlatmak için hangi kurumun hangi yaş sınırını şart koştuğunu hazırladık.

Adalet Bakanlığı 4 B Sözleşmeli Zabıt Katip Alımı: Sınavın son başvuru günü olan ……. tarihinde 657 sayılı Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak

Üniversite Hastaneleri Tarafından Yapılan Sağlık Personeli Alımları: Genel Olarak yaş şartı aranmamaktadır.

Kredi Yurtlar Kurumu 4 B Sözleşmeli Yurt Memuru Alımı: Yaş şartı aranmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alımları: Yaş şartı aranmamaktadır.

SYDV'larınca 4857 sayılı kanun kapsamında çalışacak büro memuru,inceleme görevlisi kadroları için yapılan alımlar: 35 yaş şartı bulunmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Alımları: 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

Kurumlar üst sınırı bu şekilde belirlerken alt sınıra ilişkin düzenleme 657 sayılı kanunun 40. maddesinde şu şekilde yapılmıştır;

“Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.”

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