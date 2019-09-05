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Milli parklar da satılacak

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, milli parkların satışa çıkarılacağını öne sürdü.

Deniz AYHAN
06:40 -
Haberler Ekonomi
Milli parklar da satılacak

Aytekin, “Ekonomik krize karşı kaynak bulmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kapatılacak. 1958'den beri varlığını sürdüren milli parklar, bir kararname ile kapatılmaya ve üç parçaya bölünmeye çalışılıyor” dedi. Aytekin, TBMM'de yaptığı açıklamada, “İktidar ekonomik krize kaynak bulmak için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve milli parklar Genel Müdürlüğü'nü kapatmayı planlıyor” dedi ve şunları söyledi:

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, ekonomik krize çare olarak milli parkların satılacağını söyledi.

“Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılması öngörülen bu devir, kurumları birbirlerinin içerisinde göstererek iş yükünü artırmaya ve özellikle de milli parklardaki başta maden arama olmak üzere birçok usulsüz işe imkan tanıma amaçlıdır. Milli parklar sınırları içerisinde ve mücavir alanında yer alan onlarca maden arama ruhsatı için mevzuat değişikliği beklendiği belirtiliyor. Böylesi bir düzenleme, hem doğaya hem topluma karşı işlenmiş suç olacaktır. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü de Devlet Su İşleri bünyesinde daire başkanlığına dönüştürülmek isteniyor.”

Son güncelleme: android-time 06:14 05.09.2019
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