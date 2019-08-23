Milyarder iş insanı David Koch hayatını kaybetti

Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan kimya ve petrol alanlarında faaliyet gösteren Koch Industries’in sahiplerinden ABD’li iş adamı David Koch’un 79 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kimya mühendisi olan David Hamilton Koch, 1970 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük ikinci özel şirket olan aile şirketi Koch Industries’e katılmıştı. 1979’da bağlı kuruluşu olan Koch Engineering’in başkanı olmuştu.

Kültürel ve tıbbi kuruluşlara yönelik hayırseverliği ile bilinen Koch’un 3 çocuğu vardı. Koch, 5 Haziran 2018 yılında sağlık sorunları nedeniyle şirketten emekliye ayrılmıştı.