Milyarlık bir örtülü fon daha geliyor

Otel, motel, tatil köyleri, pansiyonlar, restoranlar, turistik yat, tekne ve gemiler, seyahat acenteleri, özel hava yolu şirketleri ve özel şirketlerce işletilen havalimanları, kurulacak fona ‘'Turizm payı'' ödeyecek. Bu pay işletmelerin net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden, yüzde 1'e kadar ulaşan oranlarda olacak. On binlerce tesisten alınacak paylar, milyarlarca liralık alternatif bir turizm bütçesi de oluşturacak.

Yasa teklifi, kurulacak ajans ile, turizm yatırımları yapılması ve Türkiye'nin tanıtılmasını amaçlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ajansın gelirleri arasında “Genel bütçeden aktarılacak tutarlar, turizm payları ve ajansın iştirak ettiği şirket faaliyetleri” de bulunuyor. Turizm payı ise, tesislerin net satış ve kira gelirleri üzerinden alınacak. Konaklama tesisleri ve bakanlık belgeli tesisler yüzde 1, deniz turizmi araçları, seyahat acenteleri ve hava yolu işletmeleri ise binde 1 pay ödeyecek.

YAĞMA HASAN FONU

Teklifi SÖZCÜ'ye değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “Kültür Bakanlığı'nın kendi bütçesi var. Türkiye'nin tanıtımı için kurulmuş olan Tanıtım Fonu da var. Bunlar olduğu halde bir de ajans kurulmak isteniyor. Fona toplanan paraların nasıl ve ne amaçla kullanılacağı ise denetlenemeyecek. Çünkü Sayıştay denetiminden ve Kamu İhale Kanunundan muaf olacaklar. Yönetim kurulu ve icra kurulunu da Kültür Turizm Bakanı belirleyecek. Bunun adı yağmadır. Tam olarak ‘Yağma Hasan böreği'. Bu fon çiftlik ve keyfilik olur ” dedi.

Bütçeden bu yılın ilk üç ayında Türk Kültür Varlığının Korunması ve Tanıtım Giderleri olarak 37 milyon 998 bin lira harcandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu yılın ilk 6 ayında 6.8 milyar liralık bütçesinin, 2 milyar 619 milyon 557 bin lirasını harcadı.