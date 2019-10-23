Milyonerlere kur darbesi

İsviçreli Credit Suisse Araştırma Enstitüsü'nün bu yıl onuncusunu yayınladığı “Küresel Servet Raporu”na göre, Türk Lirası'nın dolar karşısında son bir yılda (2018-2019 yıl ortası) yüzde 21 değer kaybetmesi, Türk dolar milyonerlerinin sayısının azalmasına neden oldu. Rapora göre, dünyadaki dolar milyoneri Türk vatandaşlarının sayısı son bir yılda 24 bin kişi azalarak 118 binden 94 bine indi. Türkiye böylece dünyada milyoner sayısının en çok azaldığı üçüncü ülke oldu. Avustralya 124 bin milyoner kaybederek ilk sırada yer alırken, onu 27 binle İngiltere izledi. Aynı dönemde serveti 500 milyon doların üzerindeki ultra zengin Türklerin sayısı ise 230 kişi azaldı. Son bir yılda dünyada milyonerlerin sayısı 1 milyon 146 bin kişi artarken en büyük artış 675 bin kişiyle ABD'de oldu. Onu 187 bin kişiyle Japonya, 158 bin kişiyle de Çin izledi.

SERVET 5.230 DOLAR AZALDI

Aynı dönemde kişi başına (5.1 milyar yetişkin) küresel servet de 2018 ortasına göre yüzde 1.2 artarak 70.850 dolara ulaştı. Küresel servetteki artışa en büyük katkı 3.8 trilyon dolarla Çin'den gelirken, ABD'nin katkısı 1.9 milyar dolar, Avrupa'nın katkısı ise 1.1 trilyon dolar oldu. Kişi başına servetin en çok arttığı ülkeler ise 17 bin 790 dolarla İsviçre, 11 bin 980 dolarla ABD ve 9 bin 180 dolarla Japonya oldu. Kişi başına servetin en çok azaldığı ülkeler arasında ise Türkiye 5 bin 230 dolar ile ikinci sırada yer aldı. İlk sırada 7 bin 520 dolar ile Norveç gelirken, üçüncü sırada 4 bin 330 dolar ile Belçika yer aldı.

Dünya servetinin yüzde 44'ü 46.8 milyon milyonerin elinde

Rapora göre küresel servet son bir yılda 9.1 trilyon dolarlık artışla (yüzde 2.6) 360.6 trilyon dolara ulaştı. Dünyada serveti 1 milyon doları aşanların sayısı 47 bin kişi daha arttı. Şu anda 46.8 milyon milyoner, 158.3 trilyon dolarlık servetleriyle dünyanın toplam servetinin yüzde 44'ünü elinde tutuyor. Rapora göre, küresel servetin 2024 yılına kadar yüzde 27'den fazla artarak 459 trilyon dolara varması bekleniyor. Tahminlere göre milyonerlerin sayısı da önümüzdeki 5 yılda 63 milyona yükselecek.