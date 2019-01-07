MKE: Mermide indirim hayırlı olsun

Makine Kimya Endüstrisi'nin mermi fiyatlarına indirim yaptığını duyurduğu mesajında 'ülkemize hayırlı olsun' ifadesini kullanması sosyal medyada tepki çekti.

Makine Kimya Endüstrisi bugün yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele kapsamında mermi fiyatlarına indirim yaptığını açıkladı. MKE yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin 2019-2021 yılları arasını kapsayan, ekonomide iş planını ortaya koyan Yeni Ekonomi Programı'nda, temel politikaların kurgulandığı alanların başında enflasyonla mücadele gelmektedir. Bu zorlu süreçte Savunma Sanayinin göz bebeği olan Kurumumuz da vatandaşlarımızın yanında olmaktan memnuniyet duymaktadır.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın başlattığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyası’nı sonuna kadar desteklemek amacıyla milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin sivil piyasa fiyatlarında 07.01.2019 tarihinden itibaren yaklaşık %7,5 oranında indirim yapılmıştır. Ülkemize hayırlı olmasını dileriz” ifadesini kullandı.

Mermide indirimin ‘ülkemize hayırlı olsun’ sözcüğü ile halka duyurulması sosyal medyada vatandaşın tepkisine neden oldu.

“Mermi fiyatında indirim yaptık ülkemize hayırlı olsun.”

İnsan ne diyeceğini bilemiyor. Öyle yani… — A. Kadir Çevik (@kivecridak) January 7, 2019

mutfak enflasyonu düşürülemeyince mermi fiyatlarında dampinge gidildi. Makine kimya yerli ve milli silahlarda kullanılan fişek fiyatlarında %7,5 indirim yaptı — Abdullah Ayan (@abdullahayan) January 7, 2019