Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

MKE: Mermide indirim hayırlı olsun

Makine Kimya Endüstrisi'nin mermi fiyatlarına indirim yaptığını duyurduğu mesajında 'ülkemize hayırlı olsun' ifadesini kullanması sosyal medyada tepki çekti.

Sozcu.com.tr
android-time 15:43
Haberler Ekonomi
MKE: Mermide indirim hayırlı olsun
Makine Kimya Endüstrisi'nin mermi fiyatlarına indirim yaptığını duyurduğu mesajında 'ülkemize hayırlı olsun' ifadesini kullanması sosyal medyada tepki çekti.

Makine Kimya Endüstrisi bugün yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele kapsamında mermi fiyatlarına indirim yaptığını açıkladı. MKE yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin 2019-2021 yılları arasını kapsayan, ekonomide iş planını ortaya koyan Yeni Ekonomi Programı'nda, temel politikaların kurgulandığı alanların başında enflasyonla mücadele gelmektedir. Bu zorlu süreçte Savunma Sanayinin göz bebeği olan Kurumumuz da vatandaşlarımızın yanında olmaktan memnuniyet duymaktadır.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın başlattığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyası’nı sonuna kadar desteklemek amacıyla milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin sivil piyasa fiyatlarında 07.01.2019 tarihinden itibaren yaklaşık %7,5 oranında indirim yapılmıştır. Ülkemize hayırlı olmasını dileriz” ifadesini kullandı.

Mermide indirimin ‘ülkemize hayırlı olsun’ sözcüğü ile halka duyurulması sosyal medyada vatandaşın tepkisine neden oldu.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 15:5807.01.2019
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar