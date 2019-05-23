NASA: Türkiye’nin ilgisinden memnunuz

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2020'deki Mars görevi için başlattığı proje Türkiye'deki vatandaşların da yoğun ilgisini çekti.

‘İsmini Mars'a gönder' projesine katılımda bulunan ülkeler arasında Türkiye dünyada ikinci sırayı aldı. Nüfus yoğunluğuna göre Türkiye projeye en fazla katılan ülke oldu.

Bugün saat 08:54 itibariyle ABD'den 303 bin kişi ismini projeye yazdırırken, Türkiye'den 285 bin kişi ismini yazdırdı. Türkiye 285 bin kişi ile nüfusu 1 milyar 340 milyon olan Hindistan'ı geçti. Hindistan'dan 230 bin kişi projeye ismini yazdırdı.

NASA'ın internet sitesine giren kullanıcılar Haziran 2020'de uzaya fırlatılacak olan Rover uzay aracına dijital olarak isimlerini yazdırıyor. Böylece isimleri Mars’a ulaşıyor. Uzay aracının 2021 şubat ayında Mars’a ulaşması bekleniyor.

‘BİLİMİN SINIRI YOKTUR’

NASA'nın Gezegen Bilimi Departmanı Direktörü Lori Glaze, proje ve Türklerin projeye ilgisi hakkında sozcu.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

Glaze, “Bilimin sınırı yoktur, NASA her zaman yoğun uluslararası ilgiye ve uzay keşfinin heyecanına minnettardır” dedi.

NASA Gezegen Bilimi Departmanı Direktörü Lori Glaze mesajında Türk astrofizikçi Dilhan Eryurt'u da andı. Glaze, “Türklerin de ilgisi heyecan verici. Türk astrofizikçi Dilhan Eryurt NASA'nın Goddard merkezinde çalışan ilk kadın astronomlardan biriydi” ifadesini kullandı.