Netflix Türkiye’de zam deneyi yaptı!

Netflix bugün Türkiye’de enteresan bir ‘test’e imza attı. Dünyanın en büyük stream video şirketi Türkiye’deki fiyat tarifesine bazı kullanıcılar için zam yaptı.

5 Mart (bugün) itibariyle Netflix’e üye olmak isteyen bazı kullanıcılardan temel paket ücretinde 15.99 TL yerine 16,99 TL, 27.99 TL olan standart paket ücreti yerine 32.99 TL, 39.99 TL olan özel paket ücreti yerine 49,99 TL ücret istendi.

İstediğinde iş ödeme noktasına gelince eski ücretten tahsilat yapılıyor.

Netflix’ten konuyla ilgili olarak sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada, “Üyelerimizin Netflix’e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak.”

Yani Netflix kişilerin Netflix için daha fazla üyelik ücreti ödeyip ödemeyeceğine emin olmak için bir zam testi yaptı!