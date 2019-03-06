Nükleerin faturası çarpacak

Tüm dünyada elektrik üretim maliyetleri düşerken, Türkiye nükleer enerjiden üretilecek elektriğe yüksek fiyatlar ödemeye devam edecek. Yenilenebilir enerji başta olmak üzere elektrik satış fiyatları 4 sent/kilovatsaate gerilerken, Akkuyu Nükleer Santrali'nden alınacak elektriğin bedelinin 12.35 sent/kilovatsaat olacağı yeniden teyit edildi.

Nükleer enerji sektöründeki gelişmelerin ele alındığı Nükleer Santraller Zirvesi dün İstanbul'da başladı. Zirvede açıklamalarda bulunan Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, yapılan hükümetler arası anlaşmaya göre lisans alındıktan 7 yıl sonra üretime geçilmesi gerektiğini söyleyerek, bu süreyi beklemeden ilk üniteyi devreye almayı planladıklarını belirtti.

Sözleşmede alım garantisi olan 12.35 sent/kilovatsaat ücretinin yüksek olduğu eleştirilerinin doğru olmadığını aktaran Dedusenko, tüm dünyada elektrik üretim maliyetlerinin arttığını ifade ederek, santralin devreye gireceği dönemde bu fiyatın normal olacağını ifade etti. Sözleşme gereği fiyatta herhangi bir indirimin söz konusu olamayacağını anlatan Dedusenko, fiyatın artması durumunda gelirin yüzde 20'sinin ise Türkiye'ye verileceğini kaydetti.

ORTAK ARIYOR

Rusya Atom Enerjisi Kurumu'nun (ROSATOM) Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki yüzde 49'luk hissesini satma hakkına sahip olduğunu anlatan Dedusenko, “Hali hazırda gerçekten ortak arayışındayız. Bazı şirketlerle müzakereler ve görüşmelerimiz devam ediyor. Bu şirketler sadece Türk şirketi değil, yabancı şirketler de olabilir. Müzakerelerimiz sonuçlandıktan sonra ancak açıklayabileceğiz” dedi.

Sinop'ta fizibilite çalışmaları tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Projeler Genel Müdür Vekili İbrahim Halil Dere, zirvede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali olacak Sinop'ta fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ve değerlendirilmek üzere bakanlığa sunulduğunu söyledi. Dere, “Türkiye sadece kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere ülkesine nükleer projeleri hayatan geçiren bir ülke değil, diğer ülkeler için de bu alanda tedarikçi olabilecek, her türlü ürün ve hizmeti sunabilecek potansiyele, şirketlere ve sanayi kuruluşlarına sahiptir. Bu anlamda, Türkiye bölgesinin bir cazibe merkezi konumundadır” dedi.