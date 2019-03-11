Patateste gümrük vergisi sıfırlandı

Patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200,000 ton tarife kontenjanı açıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, sıfır gümrük vergili patates ithalatı 20 Nisan’a kadar yapılabilecek. Tarife kontenjanının dağıtımı, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğle belirlenecek.

Gümrük vergisiz patates ithalatı, 20 nisan 2019 tarihine kadar yapılabilecek.

Resmi Gazete´’de yayımlanan karar şöyle:

“14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar” çerçevesinde, tabloda gümrük tarifesi pozisyonları (GTP) ve ismi belirtilen madde için karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanları açıldı.Tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır. Tarife kontenjanları miktarları bir takvim yılı için tahsis edilen miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden tahsis edilir.Bu karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür”

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Kuru soğan ithalatında gümrük vergisini kaldıran karar da 28 Şubat’a kadar gecerli olmak üzere 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girmişti. Ancak gümrük vergisiz soğan ithalatı, Erdoğan imzalı yeni bir kararla 31 Mart tarihine kadar uzatılmıştı.

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