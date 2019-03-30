Poşet yetmez, plastik de yasaklansın

Tüketici Hakları Derneği, plastik ambalajların tümüyle yasaklanmasını istedi. Tüketici Hakları Derneği (THD) başta kanser ve hormonal bozukluklar olmak üzere ciddi hastalıklara yol açan plastik ambalajın ülke genelinde yasaklanması çağrısı yaptı. THD'nin hazırladığı raporda, ‘'Türkiye yılda yaklaşık 12 milyar dolar dövizi yurt dışına ödeyerek plastik ithal etmekte ve dünyada en çok plastik çöp ithal eden ikinci ülke konumunda bulunmaktadır'' denildi.

10 MİLYON TON ATIK

THD, uzun süredir üzerinde çalıştığı Plastik Ambalaj raporunu açıkladı. Plastiklerin içerisindeki “Bisfenol A ‘' maddesinin kansere, hormonal bozukluklara ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğuna dikkat çekilen raporda, Türkiye coğrafyası üzerinde en az 10 milyon ton plastik ambalaj atığının bulunduğu ve bu sayının her yıl daha da fazla arttığı bildirildi.

Türkiye'den denizlere de her yıl 50 bin tonun üzerinde plastik atığın karıştığı belirtilen raporda, büyük bölümü bir defa kullanılıp atılan ambalajlardan oluşan plastiklerin hem insan sağlığı hem de insanların yaşadığı çevre üzerinde çok ciddi tehditler oluşturduğu ifade edildi. THD Başkanı Turhan Çakar, tüketicilerin sağlıklı ürünleri sağlıklı ambalajlardan tüketme hakkı olduğunu, ancak bu hakkın mali kaygılar ve aşırı kar hırsları yüzünden kullanılamadığını söyledi. Çakar ‘'Plastik ambalajlar, ‘bir kez kullan at' amaçlı yanlış tüketimin göstergesidir ve tüketiciler ne yazık ki bu tuzağın içine düşürülmüştür. Paralı poşet uygulaması da plastiklerdeki geri dönüşüm yöntemleri de çözüm değildir. Plastik ambalajlardaki üretim ve tüketim anlayışıyla milyonlarca vatandaşımız geri dönüşü ve çözümü olmayan büyük bir tehlikeye doğru itilmektedir” dedi.

EN SAĞLIKLI AMBALAJ CAM AMBALAJ

Başkan Çakar, tüketicilere plastik ambalajlı ürün kullanmama ve plastik kaplarla malzemeleri evlerine almama çağrısı yaparken kamu yöneticilerinden de plastik ambalajları tümden yasaklayıp onların yerine cam ve biyo ambalajın önünü açacak düzenlemeleri hayata geçirmelerini istedi. Çakar, “Özellikle sıcak havalarda ve güneş ışığının etkisiyle, plastik şişelerde satılan içeceklere, turşulara, salçalara, pet şişelerdeki ve plastik damacanalardaki sulara mikro plastiklerin ve mono plastiklerin geçme olasılığı çok yüksektir. Yiyecek ve içecekler için en sağlıklı ambalaj cam ambalaj ile biyo ambalajdır” dedi.