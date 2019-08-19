Profilo AVM satışa çıktı

İş Bankası’nın internet sitesinde “satılık gayrimenkuller” bölümünde yer alan duyuruya göre Mecidiyeköy’de Profilo Alışveriş Merkez adıyla bilinen 98 bin metrekarelik taşınmaz satışa çıkarıldı.

1997 yılında inşa edilen AVM için teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedeli 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8,5 milyon lira olarak belirlendi.

Profilo Alışveriş Merkezi Mecidiyeköy, Gülbahar mahallesinde bulunuyor. Alışveriş merkezi, 2. bodrum B kat, 2. bodrum A kat, 1. bodrum B kat, 1. bodrum A kat, zemin kat, 1. normal B kat, 1. normal A kat ve 2. normal kat olmak üzere toplam kademeli 7 kattan oluşuyor. AVM'nin mevcut doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde.

AA-sozcu.com.tr