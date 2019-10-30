Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Reuters: Avrupalılar Borsa İstanbul’dan çıkıyor

Reuters'ta yer alan bir habere göre eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul'un genel müdürü olmasının ardından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Borsa İstanbul'daki hisselerini satıyor.

13:43 -
Haberler Ekonomi
Reuters: Avrupalılar Borsa İstanbul’dan çıkıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre Borsa İstanbul’da sahip olduğu %10 hisseyi en kısa sürede satmak istediğini Türk yetkililere bildirdi.

Reuters’a bilgi veren kaynaklardan biri, “EBRD Hakan Atilla’nın atanmasının ardından BIST’teki %10 hissesinin tamamını en kısa sürede satmaya karar verdiğini bildirdi” dedi.

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’de hüküm giyen Hakan Atilla, tahliye olduktan sonra geçen hafta Borsa İstanbul’a genel müdür olarak atandı. Borsa İstanbul’un ikinci büyük hissedarı olan EBRD karara itiraz etmişti.

EBRD iletişim direktörü Jonathan Charles, karar alınırken bankaya danışılmadığını ve Atilla’nın ataması üzerine EBRD’nin “yatırımından çıkış hakkında sahip” olduğunu ifade etmişti. (REUTERS)

İLGİLİ HABER29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde Hakan Atilla da yer aldı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde Hakan Atilla da yer aldı İLGİLİ HABERERBD'den Atilla'nın atanmasına itirazERBD'den Atilla'nın atanmasına itiraz
ABD Avrupa Halkbank İran istanbul
Son güncelleme: 13:53 30.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more