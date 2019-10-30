Reuters: Avrupalılar Borsa İstanbul’dan çıkıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre Borsa İstanbul’da sahip olduğu %10 hisseyi en kısa sürede satmak istediğini Türk yetkililere bildirdi.

Reuters’a bilgi veren kaynaklardan biri, “EBRD Hakan Atilla’nın atanmasının ardından BIST’teki %10 hissesinin tamamını en kısa sürede satmaya karar verdiğini bildirdi” dedi.

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’de hüküm giyen Hakan Atilla, tahliye olduktan sonra geçen hafta Borsa İstanbul’a genel müdür olarak atandı. Borsa İstanbul’un ikinci büyük hissedarı olan EBRD karara itiraz etmişti.

EBRD iletişim direktörü Jonathan Charles, karar alınırken bankaya danışılmadığını ve Atilla’nın ataması üzerine EBRD’nin “yatırımından çıkış hakkında sahip” olduğunu ifade etmişti. (REUTERS)



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