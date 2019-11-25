Rusya yaptı, biz iki boyutlu tasarımı tamamladık

Türkiye yıllardır beri yerli otomobilini beklerken Rusya, ‘Zetta’ ismini verdiği yerli otomobilini önümüzdeki yıl piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Aracın fiyatının 6.400 euro civarında olması bekleniyor.

Rusya’da bir süredir üzerinde çalışılan elektrikli aracın 2020 yılında piyasaya sürüleceği açıklandı. Zetta’nın resmi internet sitesinde yer alan videoya göre aracın prototipi 2017 yılında ortaya çıkmıştı. Deutsche Welle’nin Tass ajansından aktardığı habere göre, Rusya Sanayi Bakanı Denis Maturov, “Zetta” adlı elektrikli aracın üretimine önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlanmasının planlandığını söyledi. Ancak Rus bakan, tam bir tarih vermedi.

ÜÇ KAPILI SAATTE 120 KİLOMETRE HIZ

Günlük gazete Rossijskaja Gaseta’nın haberine göre, seri üretimi gerçekleştirilecek ilk Rus elektrikli otomobilin fiyatı yaklaşık 6 bin 400 euro olacak. Üç kapılı aracın saatte 120 kilometre hıza çıkabileceği ve aküsünün tek dolumla 560 kilometreye kadar yol gidebileceği belirtiliyor.

Rusya’da elektrikli otomobil kullanımı fazla yaygın değil. Şu an ülkedeki elektrikli otomobil sayısının birkaç bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, önümüzdeki birkaç yıl içinde de bu sayıda büyük bir artış beklemiyor. Bunda ülkedeki elektrikli araç şarj istasyonlarının yetersizliğinin de etkisi büyük.

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Türkiye’nin uzun yıllardır konuştuğu yerli otomobil için en somut adım 2016 yılında atılmış ve İsveçli Saab’dan 40 milyon euro tutarında platfrom satın alınmıştı. Daha sonra bu proje rafa kaldırıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de yaptığı törenle ‘babayiğit’leri açıklamıştı. 2017 yılının sonunda düzenlenen törenle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB projeyi ortaklaşa yapacağı açıklanmıştı. Aradan geçen iki senelik sürede yerli otomobili görme imkanımız olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da projenin geciktiğini vurgulayan bir açıklama yapmıştı.

BİZİM YERLİ NE ALEMDE?

En son kasım ayında düzenlenen basın toplantısında yerli otomobilin seyrine ilişkin son durum bilgileri paylaşıldı. Buna göre yerli otomobilin iki boyutlu tasarımı tamamlandı, elektrik elektronik mimarisinin tasarımı yapılıyor, isim ve markayla ilgili çalışmalar devam ediyor, fabrika inşaatının tasarım ve inşaatının yapılması planlanıyor. Aracın tanıtımının önümüzdeki aralık ayında yapılması beklenirken 2022’de seri üretime geçileceği belirtiliyor.