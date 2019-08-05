Sigara fiyatlarına zam! Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Zam haberlerine bir yenisi daha eklendi ve bazı sigara fiyatlarına zam geldi. Türkiye'de sigara satan iki büyük gruptan birinin sigaralarına 3 TL zam geldi. Grubun sattığı en pahalı sigara zamlı sigara fiyatları 18 TL oldu.

Vatandaşlar sosyal medyada zamma tepki gösterirken Türkiye’de sigara satan iki büyük gruptan birinin sigara fiyatları 3 TL zam geldi. Söz konusu grup zammı fiyatlarına yansıttı.

Böylece grubun sattığı bir sigara 3 TL zamla 13 TL’den 16 TL’ye çıktı. Grubun sattığı en pahalı sigara ise 15 TL’den 18 TL’ye yükseldi.

Türkiye’de satış yapan bir başka grubun da 1 Eylül’den itibaren sigaraya zam yapacağı ifade ediliyor. Tiryakiler sosyal medyada sigara zammına büyük tepki gösterdi.