Sigara satışında boykot büyüyor

Uğur ENÇ / Müslüm EVCİ / Halil ATAŞ

Sigaraya yapılan zamlar sonrasında büyük sigara grupları bayilerin kar marjlarını düşürdü. Yüzde 7 seviyelerinde olan kar oranı kimi markalarda yüzde 3.7'ye kadar düştü.

Son sigara zamlarından sonra bakkallar karton başına sigara satışından 6-7 TL yerine 4-5 TL kazanmaya başladıklarını ifade ederek sigara satışının kendileri için eskisi kadar kârlı bir iş olmadığını ifade ediyorlardı.

Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası yönetimi firmaların bu kararına tepki göstererek, kent genelinde sigara boykotu çağrısı yaptı. Kocaeli'nin hareketi Türkiye genelinde geniş yankı buldu. Esnaf odaları üyelerine bilgi mesajı geçti, sigara satışlarının bırakıldığını, dileyen üyelerin eyleme katılabileceğini belirtti.

BOYKOT GİDEREK BÜYÜYOR

Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, kar kaybının yarı yarıya olduğunu belirterek, “Karton başına 5-6 lira olan, Yüzde 7'ye yakın kar marjımız bir grupta 3.7’ye bir başka grupta ise 4.1’e geriledi. Neredeyse yarı yarıya bir kar kaybımız var. Bazı bölgelerde ve ilimizde sigara satılmaması yönünde eylemler yapılmaya başlandı. Biz eylem sürecini başlattıktan sonra Türkiye genelindeki odalardan pek çok geri dönüş aldık. Şu anda yaklaşık 40 oda üyelerine bilgilendirme mesajı geçti. Türkiye genelinde yüzlerce esnaf sigara satışını bıraktı” şeklinde konuştu.

“SİGARA SATACAK BAYİ BULAMAYACAKLAR”

Kocaelili Şenol Yalçındağ da kar marjının düşürülmesine karşı çıktı. Yalçındağ, “Her gün yüzlerce paket sigara satıyoruz. Ancak bu işin karı firmalara gidiyor. Bizim kar marjımızı kısarak gelen vergilerin acısını bizden çıkarmak istiyorlar. Bütün yük esnafın sırtına biniyor. Biz bu yükü taşımak zorunda değiliz. Aldıkları karardan geri dönmezlerse Türkiye'de sigara satacak bayi bulamayacaklar” ifadelerini kullandı.

BAYİLERDE SİGARA BULUNMAYACAK

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde büfe işleten Uğur Şengel şöyle konuştu: “Ben günde 16 saat çalışıyorum. Büfelerin bel kemiği sigara satışları. Mekanımızın büyük kısmını sigara stantlarına ayırıyoruz. Ancak bu işten kâr edemiyoruz. Astarı yüzünden pahalıya geliyor. Bizim emeğimizin karşılığını, bizim hakkımızı sigara şirketleri kazanıyor. Bu sebeple söz konusu durum düzelene kadar sigara satmayacağım”

OLAN VATANDAŞA OLACAK

Kütahya Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Salih Aslan da eyleme destek verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Sadece sigara firmaları değil, biraz devlette elimizden tutmalı. Bizim kar marjlarımız düşüyor. Biz bu sigarayı satmazsak olan vatandaşa olacak. Maalesef şu anda buna mecburuz. Tepkimiz Türkiye genelinde ses getirecektir diye düşünüyorum. Burada adım atması gereken gariban büfeciler değil büyük sigara firmaları olmalıdır.”

‘BU MARJ İLE AYAKTA KALAMAYIZ’

Sakarya Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Aktardağan da Sigaradaki kar marjı ile ilgili üyelerine mesaj atarak konuya dikkat çekti. Aktardağan, “Bu kar marjı ile ayakta durmamız mümkün değil” dedi.

DÜZCE DE HAREKETE GEÇTİ

Düzce Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Vildan Şamandar boykota destek vererek şu şekilde konuştu: “Biz sosyal medyadan ve telefon mesajıyla süreci başlattık. Üyelerimizin birebir yaşadığı sorunları görüyoruz. Bütün sigara şirketleri yavaş yavaş kar marjlarını düşürüyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Üyelerimizden yoğun bir geri dönüş var. Pek çok işletmeci sigara satışlarını durdurdu”

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE BOYKOT EDEMEZ TAVSİYE EDEBİLİR

Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs de, “Sigara zammını Türk Ticaret Kanununa göre boykot etmek gibi bir lüksümüz yok. Üyelerimize sadece tavsiye ederiz. Tavsiye de ettik” diyerek boykota destek verdi.

“TÜRKİYE GENELİNE YAYMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Pazartesi gününden itibaren konuyu organize edeceğini ve tüm Türkiye geneline yaymaya çalışacaklarını söyleyen Örs, “Kar marjı her geçen gün düşüyor. Bu sigaralarda çok daha fazla düştü. Piyasada dolaşan iki firmadan bahsediliyor. Ben buna çok katılmıyorum. Sigara konusunu ucuz kahramanlık olarak değerlendiriyorum. Çünkü bunların pazar payları yüzde 3-5 bile değil. Bunları boykot etseniz ne olur etmeseniz ne olur. Ast olan şey attığımız taş kurbağayı ürkütmeli. Ben bu konu da üyelerime tavsiye de bulunur ve öncülük yaparım. Bunu yapacak olan da esnafın ta kendisidir” ifadelerini kullandı.

“BU İŞ BÖYLE OLMAZ”

“Manisa'da esnaflarımız sigara satışını durduruyor. Böyle giderse bayilerde sigara bulunmayacak” diyen Manisa Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Saffet Taşkıncan sigara zamları sonrasında oluşan kar marjının kime gittiğini sordu. Taşkıncan şöyle konuştu: “Her sigara zammı sonrasında arada bir fark oluşuyor. Peki bu aradaki fark, bu kar nereye gidiyor? Hala daha bizim esnafımıza yükleniyorlar. Esnafın sırtından kar paylarını artırıyorlar. Bu iş böyle olmaz”

“BEN SATMIYORUM”

Konya Bakkallar Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı Feridun Göner, “Biz oda olarak üyelerimize bu sigara markalarının satışının yapın ya da yapmayın demiyoruz” diyerek, kişisel olarak aldığı karar doğrultusunda kendi işletmesinde sigara satışını durduğunu açıkladı. Göner, bir kısım üyelerinin bazı sigara şirketlerinin ürünlerinin satışını yapmadıkları da sözlerine ekledi.

Kar marjı düşük olan sigara gruplarının satışını yaklaşık 1 yıldır yapmadığını belirten market sahibi Hüseyin Ay, “Kar marjı düşük olan sigara gruplarını marketimde satmıyorum. Çünkü bunların kar marjları çok düşük ve boşa hamallık yapmak istemiyorum. Ayrıca bu sigara gruplarının ödeme koşulları da çok sert ve işletme olarak bizi zora sokuyor” diye konuştu.