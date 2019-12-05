Sigara ve diğer tütün mamullerinde tek tip paket etkili olur mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle “tütün mamullerinde düz ve standart paket” uygulamasına 5 Aralık itibarıyla geçiliyor. Bu tarihten itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek.

Düz ve standart paket uygulaması ile paketlerin çeşitli renklerden ve grafik tasarımlardan kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor.

Paketlerde, “Sigara içmek öldürür-hemen bırakın” genel uyarısı ile “Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70’ten fazla madde içerir” bilgi mesajı bulunacak.

Paketlerde caydırıcı fotoğraflarla birlikte 14 yeni resimli uyarı mesajı da yer alacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili olarak, “Özellikle gençlerimizin bu konuda cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik” açıklamasında bulundu.

FRANSA, İNGİLTERE, KANADA VE AVUSTRALYA’DA VAR

Böylece Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya gibi ülkelerden sonra Türkiye de düz ve standart paket uygulamasına geçiyor.

Peki halihazırda tütün mamullerinde standart pakette satış yapan ülkelerde bu uygulamanın bir faydası görüldü mü?

Bu konuyla ilgili İngiltere’de Stirling Üniversitesi’nin bu yılın başında sonuçlarını açıkladığı bir araştırması var.

İngiltere, Mayıs 2017’de Avustralya ve Fransa’dan sonra bu uygulamaya geçen üçüncü ülke olmuştu.

UYARILAR DAHA ÇOK GÖZE ÇARPIYOR

Stirling Üniversitesi’nin Sosyal Pazarlama Enstitüsü, 2017 yılında iki tip paket de piyasadayken sigara tüketicileriyle bir araştırma yaptı.

Araştırmada standart paket kullanan tüketicilerin, markaların yer aldığı sigara paketlerini satın alan tüketicilere göre uyarıların daha çok farkına vardığı ortaya çıktı.

Yine standart paket alan kişilerin, diğer tüketicilere göre sigarayı bırakmayı daha sık düşündüğü ya da paket üzerinde yer alan sigarayı bırakmak için nereden yardım alabileceklerine dair uyarılara ve internet sitelerine daha çok dikkat kesildiği fark edildi.

‘PAKETİN GÖRÜNÜŞÜ YÜZÜNDEN SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLER ÇOK’

Londra’daki King’s College Üniversitesi ve Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından fonlanan araştırmayı yürüten Dr. Crawford Moodie, standart paketi kullanan tüketicilerin sigaranın riskleri üzerine kafa yorduğu ya da paketin görünüşü yüzünden sigarayı bırakmayı daha çok düşündüğünü dile getirdi.

Moodie aynı zamanda standart paket kullanımının İngiltere hükümetine 10 yıl içinde 25 milyar sterlin fayda sağlayacağını ortaya koydu.

Konuyla ilgili daha çok araştırma yapılması gerektiğini vurgulayan Moodie, ilk bulguların bu politikaya ilk geçen Avustralya’nın bulduğu sonuçlara paralel olduğunu belirtiyor.

Kanser Araştırma Enstitüsü’nün üst düzey yöneticilerinden George Butterworth ise bu araştırmanın standart paketlerin tütün mamullerine ilgiyi azalttığına dair artan kanıtlar arasına katıldığını belirtti; diğer ülkelerin de gelecek nesillerin sigara tüketimini azaltmak için bu uygulamaya geçmesi gerektiğini savundu.