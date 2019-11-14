Sigaraya BAT’lı bakan yardımcısı

Sağlık Bakanlığı 2020 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde sigarayla mücadele tartışması yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigarayla mücadele büyük başarılar elde ettiklerini belirtirken, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, tam aksine 2012-2016 döneminde tütün kullanımının arttığını, sigarayı bırakma oranının düştüğünü söyledi.

Çakırözer, Bakan Koca'ya, “Bunun sebepleri arasında Ticaret Bakan Yardımcılığı'na dünya sigara devi British American Tobacco'dan (BAT) bir yönetim kurulu üyesinin atanmasının rolü olabilir mi? Benzer şekilde nargilelik tütün, sarmalık kıyılmış tütün ve sigara üretiminin artmasının, tütün kontrolü yasalarının uygulanması ve uyumun denetlenmesi açısından sorunların etkisi olabilir mi?” diye sordu.

Çakırözer'in sözünü ettiği bakan yardımcısının, ABD'li BAT şirketinde yöneticiyken 18 Ocak 2019'da Ticaret Bakan Yardımcılığı'na atanan Rıza Tuna Turagay olduğu belirtildi.

5 KİŞİDEN 1'İNE BIRAKTIRDIK

Sağlık Bakanı Koca, sigara içmeyen insanların dumana maruz kalmasını istemediklerini, sigarayı insanların gözünde cazip bir nesne olmaması, itici, tiksindirici hale gelmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Özellikle suistimal edilen “açık alan” kavramını yeniden düzenlemek için çalışmalar yaptıklarını belirten Koca, çağrı merkezlerini her gün 4 bin kişinin aradığını, arayan her 5 kişiden 1'inin sigarayı bırakmasını sağladıklarını anlattı. Koca, sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye de ücretsiz ilaç desteği verdiklerini belirtirken, “Kapalı ortamlarda sigara içilmesini yasaklayarak hem toplumun sağlığını önemli ölçüde koruduk hem de sigara içme oranını düşürdük” dedi.

TÜTÜN KULLANIMI YÜZDE 31.6’YA ÇIKTI

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, bakanın sunumunun aksine Türk Toraks Derneği'nin geçen hafta açıkladığı raporda sigarayla mücadelede başarısızlık görüldüğünü söyledi.

Çakırözer, bu rapora göre Türkiye'de 2012-2016 yılları arasında tütün kullanım oranının yüzde 27.1'den yüzde 31.6'ya çıktığı, buna karşılık sigara bırakma oranının yüzde 27.2'den yüzde 13.6'ya, sigarayı bırakmayı düşünenlerin oranının da yüzde 55'ten yüzde 32'ye düştüğünü söyledi.