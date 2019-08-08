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Son dakika… Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 18 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 32 kuruş indirim bekleniyor. Dün ise benzinin litre fiyatına 28 kuruş indirim gelmişti. 

Sozcu.com.tr
07:36 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Benzinin litre fiyatına dün 28 kuurş indirim yapılmıştı. Bu sabah ise bir indirim haberi daha geldi. Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre; benzinin litre fiyatında 18 kuruş , motorinin litre fiyatında ise 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

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Motorin fiyatında 32 kuruşluk indirim gerçekleşirse İstanbul’da motorinin litre fiyatı 6.03 TL’ye gerilemiş olacak.  Ankara’da ise motorinin litre fiyatı 6.41 TL’den 6.09 TL’ye gerilemiş olacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Önceki gün 60,65 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, dün günü 58,74 dolardan tamamlamıştı.  Brent petrolün varili saat 08.00 itibarıyla 57.83 dolardan işlem görüyor.

 

 

Son güncelleme: android-time 07:55 08.08.2019
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