Son dakika… Benzin ve motorine büyük zam!

Epgis’ten yapılan son dakika açıklamasında , “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 18/09/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 35,

Motorinde 12 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

Yeni zamlı fiyatlara göre İstanbul’da 6,75 TL’ye satılan benzinin litresi artık 7,1 TL’ye, motorin ise 6,38 TL yerine 6,5 TL’ye satılacak.

ÖTV DÜZENLEMESİ DE YAPILDI

Epgis zam açıklamasının hemen ardından ÖTV düzenlemesini de duyurdu.

Açıklamada, “Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 18/09/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 22,

Benzinde 1 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” ifadeleri kullanıldı.