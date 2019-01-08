Son dakika… Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren benzine 17 kuruş, motorine 18 kuruş zam geliyor. Zamlar pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 17, motorine ise 18 kuruş zam gelecek. Yapılan zamların pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Fiyatların pompaya yansımayı devletin mayıs ayında uygulamaya başladığı eşel mobil siteminin de sona erdiği şeklinde yorumlandı.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 09/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 17

Motorinde 18 krş

pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — Epgis (@trepgis) 8 Ocak 2019

Bakanlar Kurulu, Mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti.

BENZİN 6 TL’NİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Bu zamların ardından İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.87 TL’den, 6.04 TL yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise 5.67 TL’den 5.85 TL’ye yükselecek.

Ankara’da ise litre fiyatı ortalama 5.94 TL olan benzin, 6.11 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise ortalama 5.71 TL’den, 5.89 TL olacak.

İzmir’de ise benzinin litre fiyatı 5.91 TL’den 6.08 TL’ye çıkacak. Motorinin litre fiyatı ise 5.70 TL’den 5.88 TL’ye yükselecek.