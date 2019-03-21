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Son dakika: Döviz mevduat stopajları yükseltildi

Döviz mevduat hesaplarındaki bir yıllık stopaj oranı yüzde 16'dan yüzde 20'ye yükseltildi.

08:42 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Döviz mevduat stopajları yükseltildi

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin stopaj oranları yeniden belirlendi. Döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranları yükseltildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışına ihraç edilen tahvillerin stopaj oranı; vadesi bir yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerden yüzde 7, bir ile üç yıl arasında olanlardan elde edilen faizden yüzde 3, vadesi üç yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizden ise yüzde sıfır olarak belirlendi.

Aynı kararla, bir yıla kadar vadeli döviz tevdiat hesapları (DTH) ile döviz katılma hesaplarına ödenen kâr payları uygulanan stopaj oranları yüzde 20’ye yükseltildi. Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 18 olarak belirlendi.

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 09:47 21.03.2019
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