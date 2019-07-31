Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Amerikan Merkez Bankası 11 yıl aradan sonra faizleri ilk kez indirdi. Ülkede faizler yüzde 2.00-2.25 bandına çekildi. Fed gerektiğinde faizleri artırabileceği mesajını da verdi.

Fed faiz indirimine gerekçe olarak ülkede enflasyonun artmamasını ve küresel ekonomik durgunluğu işaret etti.

ABD Merkez Bankası(Fed), faiz oranlarını beklendiği gibi 10 yıl aranın ardından ilk kez faiz indirimine gitti ve faiz oranlarını 25 baz puan aşağı çekti.

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FOMC toplantısı ardından yapılan açıklamaya göre, minimum faiz oranı yüzde 2,25’den yüzde 2,00’ye, maksimum faiz oranı yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e çekildi.

Fed iskonto faiz oranını da aynı seviyede indirdi ve yüzde 3,00’ten yüzde 2,75’e getirdi. Bankaların Fed’de tuttuğu ekstra rezerv için uygulanan faiz oranı yüzed 2,35’den yüzde 2,10’a geldi. Fed’in faiz kararı 2’ye karşı 8 oyla alındı.

Fed’in faizleri açıkladığı ‘Federal Açık Piyasa Komitesi’ raporunun detaylarına bakıldığında Fed önümüzdeki dönemde de faiz indirimleri yapabileceğinin işaretlerini veriyor.

TRUMP’I MEMNUN ETMEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Fed’den en az 50 puanlık bir faiz indirimi bekliyordu. Trump’ın bankanın bu kararına karşı sert bir açıklama yapması bekleniyor.