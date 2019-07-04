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Son dakika haberi… Benzinde indirim geldi

Benzinin litre fiyatında dolarda yaşanan gerilemeye bağlı olarak bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim yapıldı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

18:22 -
Haberler Ekonomi
Son dakika haberi… Benzinde indirim geldi

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim yapıldı. Söz konusu indirimin dolar kurunda yaşanan gerilemeden kaynaklandığı belirtiliyor.

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12 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına da yansıyacak. Söz konusu indirimin fiyatlara yansıması halinde benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6.96, İzmir’de 7.01, Ankara’da 7.03 TL’ye inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresine 2 Temmuz’da 27 kuruş zam gelmişti.

Son güncelleme: android-time 18:35 04.07.2019
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