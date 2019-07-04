Son dakika haberi… Benzinde indirim geldi

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim yapıldı. Söz konusu indirimin dolar kurunda yaşanan gerilemeden kaynaklandığı belirtiliyor.

İLGİLİ HABER Son dakika: Benzinin litre fiyatı 7.50'ye dayandı!

12 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına da yansıyacak. Söz konusu indirimin fiyatlara yansıması halinde benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6.96, İzmir’de 7.01, Ankara’da 7.03 TL’ye inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresine 2 Temmuz’da 27 kuruş zam gelmişti.