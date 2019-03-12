Son dakika… Halkalı-Gebze banliyö hattı açılıyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları:

İstanbul'un bir ucundan bir ucuna boğazın altından geçen bu hattın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Gebze Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilebilen bir mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara 1 saat 10 dakika kazandıracak.

İstanbul'un en işlek ve trafik yoğunluğu en çok olan bu hat tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Bir başka ifade ile normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu ulaştıracak.

43 İSTASYONDAN OLUŞUYOR

İstanbul'un tam 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. Marmaray ile birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat deniz hatlarımıza olan entegrasyonu ile de İstanbul trafiğinde önemli bir rahatlamaya yol açacak.

Tarihi yarım adanın yükünde ciddi bir azalma bekliyoruz. Bu hatta çalışacak 440 araçtan 300'ünün yani vagonları kastediyorum ülkemizde üretildiler.

Buradan bineceksin denizin altından Avrupa'ya eskiden Anadolu yakasında tren hattı Haydarpaşa’ya kadar gidiyordu. Avrupa yakasında Sirkeci, biz Marmaray ile bu iki tren hattını birleştirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bünyesinde kuruyoruz. Bunun için adeta sıfırdan yapmışçasına yeniledik, geliştirdik, yeni bir çehreye koyduk.

Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 63 kilometre ilave ile 233 kilometreye ulaştırmış oluyoruz. Bir tarafta iktidar bir tarafta yerel el ele vererek inşallah bu kalkınma hamlesini yürüteceğiz. Londra'dan Pekin'e kadar demir ipek yolunun İstanbul etabını burası oluşturuyor.

Yine bu hatla birlikte yüksek hızlı trenlerimiz için artık Pendik son durak olmayacak. Halkalı'ya kadar buradan devam ediyor.

Uzun bir hazırlık sürecinin ardından 2009 yılında Marmaray'ı bitirmeyi planladık. Tarihi eserlere gösterdiğimiz hassasiyet sebebiyle maalesef bitmesi 2013 yılına kadar sürdü.