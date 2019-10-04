Son dakika: Haydarpaşa ihalesinin sonucu iki hafta sonraya kaldı

TCCD tarafından düzenlenen ihaleye İBB dahil 4 teklif sunuldu. İhalede Emre Kamçılı, Anadolu Kültürel Girişimcilik, Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi, İBB'nin iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş konsorsiyumunun sunduğu ihale zarfları açıldı.

Emre Kamçılı'nın teklifi iş bitirme belgesi uygun olmadığı için değerlendirme dışı bırakıldı.

Anadolu Kültürel Girişimciliği teklif sunmayarak teşekkür etti.

TCDD'nin tahmini bedeli 30 bin TL olarak belirlediği ihalede Hezarfen Danışmanlık aylık 300 bin TL, İBB şirketlerinden oluşan konsorsiyum aylık 100 bin TL teklif sundu.İhalenin ilk oturumu sona erdi.

İBB konsorsiyumu ve Hezarfen Danışmanlık arasında pazarlık yapılması bekleniyordu. Hezarfen Limited Şirketi'nin sahibi Hüseyin Avni Önder, Okçular Vakfı Genel Müdürlüğü de yapmıştı.

İhale komisyon Başkanı 15 gün içinde tarafları pazarlığa çağıracağını açıkladı. İhale sona erdi.

BAKANLIK: İBB’NİN KATILMASI KATILIMI AZALTIR

Ulaştırma Bakanlığı'ndan geçen hafta İBB’nin ihaleye girmemesi gerektiğini söylemişti. Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada “Belediye ile ihalede yarışmak, diğer katılımcılarda caydırıcı etkisi olacak ve ihaleye katılımı azaltacaktır” açıklamasını yapmıştı.