Son dakika…. İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4,1 puanlık artış ile %14,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 4,4 puanlık artış ile %16,9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7,1 puanlık artış ile %26,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 4,1 puanlık artış ile %15,0 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 811 bin kişi azalarak 27 milyon 355 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık azalış ile %44,8 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 296 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 514 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,1’i tarım, %19,7’si sanayi, %5,4’ü inşaat, %57,7’si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, inşaat sektörünün payı 1,6 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2,4 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52.5 OLDU



İşgücü 2019 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 564 bin kişi artarak 32 milyon 84 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile %52,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalış ile %71,4, kadınlarda ise 0,7 puanlık artışla %34,0 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı %33,5 olarak gerçekleşti

Şubat 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak %33,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artarak %22,8 oldu.

KAMU İSTİHDAMI YÜZDE 21.6 ARTTI



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın derlediği verilere göre, 2019 yılı I. döneminde toplam kamu istihdamı 2018 yılının aynı dönemine göre %21,6 oranında artarak 4 milyon 517 bin kişi oldu. Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %46,0, işsizlik oranı %13,6 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 68 bin kişi artarak 28 milyon 85 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan artarak %46,0 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 113 bin kişi artarak 4 milyon 417 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak %13,6 oldu.

CHP’DEN İŞSİZLİK RAKAMLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye gelişmiş ülkeler karşısında hem ekonomik hem toplumsal refah açısından her geçen gün daha kötüye gitmektedir. Ülkemiz artık 3’üncü dünya ülkelerindeki işsizlik ve enflasyon oranları ile karşılaştırılır duruma düşmüştür.” ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin bir yandan yüksek enflasyon, diğer yandan yüksek işsizliğin birlikte görüldüğü tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşadığını savundu.

Ekonomideki durgunluk ve küçülmeye, yüksek işsizlik ile enflasyon oranlarının eşlik ettiğini aktaran Ağbaba, eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomik Program’ın her geçen gün iflas etmeyi sürdürdüğünü ileri sürdü.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2019 Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişi olduğunu aktaran Ağbaba, işsizlik oranının 4,1 puanlık artış ile yüzde 14,7 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Ağbaba, şunları kaydetti:

“Ülkemiz tarihinin en büyük iki ekonomik krizi olan 1994 ve 2001 krizlerinde işsizlik oranları yüzde 9 seviyesinde iken işsizlik seviye şu an yüzde 14,7 seviyesindedir. Üretimin olmadığı, hukukun askıya alındığı, demokrasinin ortadan kaldırıldığı bu rejim de ne işsizlik sorunu çözülür ne de ekonomik sorunlar ortadan kaldırılır.

Dış güçler, AB-ABD bizi kıskanıyor yalanları ile 81 milyon yurttaşı artık kandıramazsınız. Türkiye gelişmiş ülkeler karşısında hem ekonomik hem toplumsal refah açısından her geçen gün daha kötüye gitmektedir. Ülkemiz artık 3’üncü dünya ülkelerindeki işsizlik ve enflasyon oranları ile karşılaştırılır duruma düşmüştür. Bu ayıpta AKP iktidarına yeter.”