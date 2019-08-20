Son dakika… Memur-Sen’den bakanlık önünde boş cüzdan eylemi

Geçtiğimiz hafta hükümetin ilk teklifi revize ederek yaptığı 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 zam teklifi de Memur-Sen tarafından kabul edilmemişti. Sendika başkanı Ali Yalçın hükümetten bugün yeni bir teklif beklediklerini belirtmişti.

Saat 17’de bakanlık önünde toplanan Memur-Sen’liler cüzdanlarını çıkararak bakanlığı zam teklifi nedeniyle protesto etti.

Protesto dövizlerindeki “Emeğimiz ve geleceğimiz için iş bırakıyoruz” ve “Cüzdanımızı boş bırakırsanız eylem, doldurursanız bayram yaparız” yazıları dikkat çekti.