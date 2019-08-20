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Son dakika… Memur-Sen’den bakanlık önünde boş cüzdan eylemi

Hükümetle zam görüşmelerini sürdüren ancak hükümetin son olarak yaptığı 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 zam teklifini reddeden Memur-Sen, 'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' önünde boş cüzdan eylemi gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr
17:26 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Memur-Sen’den bakanlık önünde boş cüzdan eylemi

Geçtiğimiz hafta hükümetin ilk teklifi revize ederek yaptığı 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 zam teklifi de Memur-Sen tarafından kabul edilmemişti. Sendika başkanı Ali Yalçın hükümetten bugün yeni bir teklif beklediklerini belirtmişti.

Foto: Yavuz Alatan – Sözcü

Saat 17’de bakanlık önünde toplanan Memur-Sen’liler cüzdanlarını çıkararak bakanlığı zam teklifi nedeniyle protesto etti.

Foto: Yavuz Alatan – Sözcü

Protesto dövizlerindeki “Emeğimiz ve geleceğimiz için iş bırakıyoruz” ve “Cüzdanımızı boş bırakırsanız eylem, doldurursanız bayram yaparız” yazıları dikkat çekti.

Foto: Yavuz Alatan – Sözcü

Foto: Yavuz Alatan – Sözcü

Foto: Yavuz Alatan – Sözcü

Son güncelleme: android-time 17:40 20.08.2019
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