Son dakika: Tanzim pirincin fiyatı belli oldu

Bakliyatta tanzim satışlar bugün itibari ile başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tanzim satışta mercimeğin kilogram fiyatının 4.5 TL, nohudun kilogram fiyatının 5.5 TL olduğunu duyurdu. Kilogramı 6 TL olan pirincin satışı ise haftaya başlayacak.

Türkiye’nin önde gelen iki marketinde en ucuz nohudun kilogram fiyatları 7.45 TL ve 7.25 TL olurken, en ucuz yeşil mercimeğin kilogram fiyatları 5.75 ve 7.45 TL.

Bakan Pakdemirli AA Ekonomi Masası’nın konuğu oldu. İşte Pakdemirli’nin açıklamalarından satır başları:

‘MECBUR KALDIĞIMIZ İÇİN SAHAYA İNİYORUZ’

Devlet sahaya mecbur kaldığı için iniyor.

Domates patates soğanla ilgili eksikler olabilir. Planlamada da en iyi noktada olduğumuzu söyleyemem.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni çerçevesi altında su mühendisinden inşaat mühendisine kadar fazla disiplin var.

‘HEDEFLERLE YÖNETMEK ÖNEMLİ’

Hedeflerle yönetmek önemli. Bunları koyarken de planlama çok önemli. Yok satmayacak ürünü bir vaziyete getirmeniz lazım. Avrupa'da patatesin tonu 20 euroya düştü. Bu yıl 360 euro. Bu her ülkenin başına gelebilir. Geldiği zaman muhalif parti ve medyaların patates animasyonlarıyla dalga geçtiği bir durum değil.

Bulutları kapatmak yağışı kontrol etme gibi yetkinliği yok bakanlığın.

Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birincidir.

Hal yasası ile ilgili dünyanın çeşitli örnekleri inceleniyor. Belçika'da anlık bir borsa işlemi yapılıyor. 400'e yakın ürün satılıyor. Tüm modeller inceleniyor.

Hal yasasına süper bir anlam yüklemeyelim. Hal yasasının yanında kooperatifleri devreye koymamız lazım.

‘ZİNCİR MAĞAZALAR HALE UĞRAMAZ’

Üretici ve tüketiciyi yan yana getirmemiz lazım. Bugün zincir mağazaların Pazar payı yüzde 50-60'tır, hale hiç uğramazlar. Direkt üreticiden alıyorlar. Hal yasasında en iyiyi bile yapsanız yüzde 50-60'a dokunamıyorsunuz. İşin üretim bacağını da artırabilirsek, seraları Türkiye'deki 700 bin hektar olan alanlarını iki misline çıkarırsak böyle bir sorun kalmayacak.

Türkiye'de 4 kilogram dondurulmuş ürün kullanıyoruz. Dondurulmuş soğan evine alan var mı Türkiye'de. Avrupa kullanıyor bunu. Bugün dondurulmuş soğanın raf fiyatına bakalım. Bu bir kültür meselesi. Türkiye'de dondurulmuş gıdaları tüketmeye başladı. Yavaş yavaş evlere de giriyor. Bu da piyasanın emniyet unsurlarından bir tanesidir.

‘KIRMIZI ETTE TANZİM GEREKLİLİĞİ GÖRMÜYORUM’

Kırmızı etle ilgili satış noktalarımız var. Ben Sakarya'da gittim vatandaş memnun. Metrekareye göre ne satar az çok bilen bir kimseyim. Rakamları küçümseyerek girdim. 30 bin TL ciro yapıyorlar günde. Vatandaş bu noktalardan alıyor. ESK'nın 81 ilde teşkilatı olmasına rağmen her zaman vatandaşa ulaşamıyor. Vatandaşımızın ucuza kuşbaşı ve kıyma yemesi maksadıyla bir proje var. Üç tane zincir mağazamızla çalışıyoruz. Gece gündüz 7/24 satılıyor bu ürünler. Bunun için tanzim yapma gerekliliği görmüyorum. İleride tanzim benzeri kooperatif marketlerde bu olabilir. Bizim çadırlarda satacağımız gıda anlamında et uygun olmayabilir.

‘KENEVİR SATIN ALMA GİBİ BİR PLAN YOK’

19 ilde kenevir ekimi yapılıyor şu anda. Kenevir ekimi yapılan illerin bir kısmında da ekim ile ilgili bir talep yok. Kamuoyu biraz yanlış anladı bunu devletin kenevir satın almayla ilgili bir planı yok. Kenevir ekimiyle ilgili çalışmalarımızı artırdık.

Bu çalışma sadece bizi kapsayacak bir çalışma değil. Bu işin sanayisini de yanında oluşturmak gerekiyor. Zaman zaman 50 milyon doları aşkın yatırım yapmayı taahhüt eden yatırımcılarımız geliyor kenevirle ilgili. Bu memnun ediyor beni.

Tohumda tüm illere yer açarsak bunu karşılayamayız. İthal tohum da bir çaredir. Ama bizim tohumlarımızı bozabilir. Bu işi adım adım giderek bir eylem planı çerçevesinde genişleterek gitmeliyiz. Kenevir ve lifli bitkilerin kullanım alanı çok fazla. Ciddi bir katma değeri yurt dışına katmamış oluyorsunuz. Küllerinden gübre tohumundan yağ, küspesinden hayvan yemi, ilaç sanayinde kullanılabilir, radyasyon yalıtımında kullanılabiliyor.