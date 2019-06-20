Tüketici güven endeksi açıklandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Mayıs’ta gördüğü veri tarihinin en düşük seviyesinden Haziran’da %4.3 artışla 57.6 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi bir önceki ay %13 gibi sert bir düşüşle 55.3 değerini almıştı. Bu değer 2004’te başlayan veri tarihinin en düşük seviyesiydi. Mayıs’ta bu rekor kırılmadan önce 2008 küresel krizinin etkilerinin en sert görüldüğü Kasım 2008’deki 55.7 veri tarihinin en düşüğüydü.

Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks 2018 Ekim ayında 10 yılın en düşük seviyesi olan 57.6’yı görmüş, ardından sınırlı da olsa toparlanma eğilimine girmişti. Endeks Şubat ayında 57.8, Mart’ta 59.4, Nisan’da 63.5 seviyesindeydi. Mayıs’ta ise sert düşüş yaşandı.

Haziran ayı itibarıyla tüketici güveni işsizlik hariç alt endeksler bazında artış göstermiş durumda. Hanenin maddi durumu %5.9, genel ekonomik durum %5.4, tasarrıf etme ihtimali endeksi ise %6.1 artış gösterdi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi ise Haziran’da bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmekte. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermekte.

REUTERS