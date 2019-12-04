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Son dakika… Vakıflar Bankası’nın yüzde 58,5’i Hazine ve Maliye Bakanlığına devredildi

Edinilen son dakika bilgisine göre Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'lik hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi.

00:28 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Vakıflar Bankası’nın yüzde 58,5’i Hazine ve Maliye Bakanlığına devredildi

Devir işlemleriyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre Vakıfbank’ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen yüzde 58.5 oranındaki A ve B grubu hisseleri, bir hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilecek.

Devir işlemi, hisse başına 9,49 lira olarak belirlenen değer üstünden yapılacak.

Bankanın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilecek olan hisseleri, 2 buçuk milyar lira olan banka sermayesinin 1 milyar 463 milyon liralık kısmını oluşturuyor.

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Son güncelleme: 00:34 04.12.2019
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