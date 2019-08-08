Sosyal medyadaki banka kartı dolandırıcılarına operasyon

Sozcu.com.tr’nin daha önce gündeme getirdiği sosyal medyada bankaların isimlerini kullanarak vatandaşları dolandıran çeteye operasyon düzenlendi.

(Dolandırıcıların sosyal medyaya verdiği ilanlardan bazıları)

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli kişilerin İstanbul genelinde illegal çağrı merkezi aramaları ve ulusal bankalara ait İnternet sitelerinin sahtesini yaparak, sosyal medya uygulamalarına yerleştirdikleri reklamlarla vatandaşları yaptıkları sahte banka sitelerine yönlendirdiklerini ve bu yöntemle vatandaşların banka hesap bilgilerine ulaşarak hesaplarındaki parayı farklı hesaplara transfer edildiği bilgisini aldı.

Ekiplerinin düzenlediği operasyonla 43 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi.

Dolandırıcılar Twitter'a verdikleri ilanlarla vatandaşı kendi kurdukları paravan internet sitelerine çekmeye çalışırken sosyal medya mecrası da bu ilanlara alet oluyordu. Twitter konu hakkında sozcu.com.tr’nin sorularını yanıtsız bırakmıştı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla çetenin çökertilmesinin ardından artık vatandaşlar sosyal medyada bu gibi ilanlarla daha az karşılaşacak.

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