Tarımda 167 milyar buhar oldu

Tarım ürünlerinde ithalatın payı hızla artarken, son açıklanan büyüme rakamları bunun nedenlerini bir kez daha ortaya serdi. 2002 yılında 359.3 milyar lira olan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içinde tarım 36.9 milyar lira ile yüzde 10.27 pay alırken, 2018 yılında 3.7 trilyon liraya yükselen GSYH içindeki payı 213.3 milyar lirayla yüzde 5.76'ya düştü. Eğer tarımın milli gelirden aldığı pay korunabilseydi bugün 380 milyar 91 milyon liralık değere ulaşacaktı. Böylece 16 yılda 166.7 milyar liralık değer yok edilmiş oldu.

Tarım sektöründeki büyüme de AKP iktidarı döneminde hız kesti. 2002 yılında büyüme hızı yüzde 8.7 iken 2018'de yüzde 1.3'e düştü. AKP'nin 2003-2018 yılları arasında uyguladığı tarım politikaları sonucunda tarım sektörü ortalama yüzde 2.6 büyüdü. Oysa aynı dönemde Türkiye'nin büyüme oranı yüzde 5.5 oldu. Yani tarım sektörünün büyümesi Türkiye'nin ortalama büyümesinin yarısından bile düşük olarak gerçekleşti.

94 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT

16 yılda Türkiye'nin nüfus artışı yüzde 23 olduğu halde tarımdaki büyümenin bu kadar düşük olması, son yıllarda tarım ürünleri ithalatındaki korkunç artışı da açıklıyor. Nüfus artışına paralel olarak gıdaya talep hızla arttığı halde tarım üretimi azaldığı için 16 yılda 94 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

2.6 milyon tarım çalışanı işsiz kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 26 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada “Bu yıl 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz” dediğini hatırlatarak, “Damat bakan bu istihdamı nasıl yaratacaklarını söylemedi ama ortada net bir gerçek var. 2002 yılında tarım sektöründe çalışan sayısı 7 milyon 458 bin kişi iken, bu sayı 2018'de 4 milyon 795 kişiye düştü. Son 16 yılda tarım sektöründe çalışan sayısı AKP'nin uyguladığı yanlış tarım politikaları sonucu 2 milyon 663 bin kişi azaldı. Tarım sektörünün istihdam içindeki payı 16 yılda yüzde 35'ten yüzde 17.3'e geriledi” dedi.