Teklifler yüksek geldi! Tramvay hatları yenileme ihalesi iptal

İstanbul’da Bağcılar-Kabataş ve Habipler-Topkapı tramvay hatlarında meydana gelen yıpranma nedeniyle yapılacak yenileme çalışmaları için açılan ihale iptal edildi. İhalenin, sunulan bütün tekliflerin ayrılan ödeneğin çok üzerinde olması nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Metro İstanbul A.Ş, Bağcılar-Kabataş ve Habipler-Topkapı tramvay hatlarında yenileme çalışması yapmak için 21 Kasım 2018 tarihinde ihaleye çıkacağını duyurdu. Şartnameye göre; her iki tramvay hattının üst yapısında oluşan bozulmalar için mevcut raylar sökülüp yenilenecekti.

Yapılacak çalışma ile hatların konfor, güvenlik, işletme verimliliği, hat ömrünün uzatılması ve işletme bakım maliyetlerinin düşürülmesini amaçlanıyordu. Bu kapsamda, bir yıl içinde bin 505 metrelik rayın, makasların ve kabloların değiştirilmesi planlanıyordu. Ancak 30 Kasım 2018 tarihinde ihalenin iptal edildiği duyuruldu. İhaleye sunulan bütün tekliflerin ayrılan ödeneğin ve yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle iptal edildiği kaydedildi. Her iki tramvay hattı da son dönemde kaza ve arıza haberleri ile gündeme geliyordu.

TRAMVAY HATLARI NE ZAMAN AÇILDI?

Kabataş-Bağcılar Tramvay hattının ilk etabı 1992 yılında Sirkeci ile Aksaray arasında inşa edildi. Topkapı ve Zeytinburnu yönlerine bağlanan hat, daha sonra Eminönü İstasyonu'na kadar uzatıldı ve 2006 yılında Galata Köprüsü üzerinden geçerek Kabataş'a bağlandı. Zeytinburnu – Bağcılar Hattı'nın tüm istasyonları 2011 yılında bu hat ile birleştirilerek Bağcılar'dan Kabataş'a aktarmasız raylı ulaşım sağlandı. Hattın uzunluğu 19.3 kilometre.

Habipler Topkapı Tramvay hattı ise Sultançiftliği ve Gaziosmanpaşa bölgesinin yolcu trafiğini önemli aktarma noktalarına taşımak için 17 Eylül 2007 tarihinde Şehitlik ve Mescid-i Selam istasyonları arasında hizmete açıldı. 2. etabında da Edirnekapı ve Vatan bölgesinden geçerek Topkapı'ya ulaştı. 2009 yılında hizmete alınan Şehitlik-Topkapı etabı ile birlikte hattın toplam uzunluğu 15.3 kilometreye ulaştı.