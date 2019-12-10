Temsa üretimi durdurdu

Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa, 23 Aralık'a kadar üretimi durdurdu!

Dünya gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre Temsa yetkilileri, şirketin yaşadığı mali sıkıntının bu kararda etkili olduğunu dile getirdi. Bu süreçte fabrikada stok sayımı yapılacağı belirtti.

70’E YAKIN ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

1968 yılında kurulan ve 1987’den beri Adana’da bulunan 510.000 metrekarelik üretim tesisinde faaliyetleri sürdüren Temsa, yılda 10.000’in üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor.

Temsa, Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazar payıyla dünya çapında 70’e yakın ülkede faaliyet gösteriyor.

İSVİÇRELİLERE SATILMIŞTI

Sabancı Holding otobüs üreticisi Temsa Ulaşım Araçları’ndaki sahip olduğu hissenin tamamını 182.7 milyon liraya İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satmıştı.

Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden, borç ve nakit düzeltmeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirilmişti. Yapılan işlem, yüzde 49 oranındaki Sabancı Holding hisselerinin yanı sıra, yüzde 51 oranındaki başta Sabancı Ailesi üyeleri olmak üzere, diğer bireysel yatırımcı hisselerini de kapsıyordu.