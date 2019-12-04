Termik santral önergesini veren vekil konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın veto edip TBMM'ye iade ettiği zehir saçan termik santrallere 2.5 yıl daha çalışma izni veren düzenlemeyi Plan ve Bütçe Komisyonuna önerge ile getirip kanunlaşmasını sağlayan AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, ‘'Önergeyi ben verdim ama veto konusunda Cumhurbaşkanına katılıyorum'' dedi

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda konuşan ve önerge ile getirilen düzenlemeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberdar olmadığını savunan Öztürk, şunları söyledi:

‘CUMHURBAŞKANI’NA HABER VERMEDİK’

“Teklif sahiplerinden biri benim, imzam var. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak bir daha görüşülmek üzere yasayı TBMM'ye iade etti. Kanun yapma yetkisi Meclis'imizindir. Bu konu bir zaruretten doğdu. 7 yıldır bu tedbirler alınmamış. Enerji de bir ihtiyaç. Santrallerin devamında yarar görülüyor, ama çevreye de zarar veriyor. Cumhurbaşkanının gerekçesine iştirak ediyorum. Zorunluluktan dolayı getirmiştik. Cumhurbaşkanından habersiz mi getirdik, biz her şeyi cumhurbaşkanına haberdar edip önerge vermiyoruz. Bu maddenin yeniden düzenlenmesini ya da çekilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum.”

İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi olmadan böyle bir düzenlemenin Meclis'e gelemeyeceğini savunarak “Veto hakkını kullanıp şekil şartını kullandı. Buraya iradesi olmadan gelmedi” dedi. Yılmaz, çevreyi zehirleyen santrallere bir an önce çözüm bulunması gerektiğini de söyledi. CHP Milletvekili Süleyman Girgin de çevreyi kirleten enerji şirketlerine bankaların kredi vermesinin yasaklanması gerektiğini söyledi.