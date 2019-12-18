‘Teşvikle uçak mı aldı?’

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “500 milyon dolar borcu olan ve devletten 20 milyon dolar teşvik alan bu işadamı 15 milyon dolara uçak satın alıp teşviği yiyor, lüks ve şatafat içinde yaşıyor. Şimdi yükünü millet sırtlayacak. Öyle yağma yok'' dedi. Dikbayır, 500 milyon doların emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümü için gereken kaynağın beşte biri olduğunu vurguladı.

Ziraat'in görev zararı rekorda

Ziraat Bankası görev zararında tarihi rekor kırdı. Bankanın 11 aylık görev zararı 2.9 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı aylık bütçe verileri, borsa değeri 200 milyon dolar olan Simit Sarayı'nın 500 milyon dolarlık borcu karşılığı yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurulu'na başvuran Ziraat Bankası'nın görev zararı tutarını da ortaya koydu. Rakamlara göre, kasım ayı, bankanın bilançosuna 2019'un en fazla görev zararı tutarının yansıdığı ay oldu. Birgün gazetesinin haberine göre, bankanın 2019'un ilk ayında 309 milyon lira olan görev zararı ekimde 391.4 milyon lirayı, kasımda ise 2019'un en yüksek rakamını gördü. 11 ayın toplam zararı 2 milyar 983 milyon liraya ulaştı.

MUHARREM İNCE, ZİRAAT'İN SİMİT SARAYI'NA ORTAK OLMASINA TEPKİ GÖSTERDİ:

Kamulaştırmayı biri anlatsın

CHP'li Muharrem İnce, birçok sanayi şirketi batarken AKP'nin yandaş şirketleri kurtarmasını eleştirerek, “Hastane, yol ve köprüler Hazine garantisiyle özel şirketlere yaptırılırken Simit Sarayı'nın kamulaştırılmasını biri çıkıp anlatmalı” dedi.

Ziraat Bankası iştiraki olan Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın, Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunmasının ardından, CHP'li Muharrem İnce sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. İnce, “Doğrudan devlet tarafından yapılması gereken, kamusal nitelikli yatırımlar olan kamu hastaneleri, kara yolları, köprüler, hava limanları fahiş fiyatlarla, Hazine garantileriyle özel şirketlere yaptırılırken, Simit Sarayı'nın kamulaştırılmasını biri çıkıp anlatmalıdır” dedi. İnce, Twitter mesajında şu ifadelere yer verdi:

EN AZ 100 İFLAS

“Simit Sarayı'nın Ziraat Bankası tarafından ortak olma yoluyla kurtarılması, 2002'den başlayarak bugüne kadar sürdürülen kamu mallarını satarak yandaşı zengin etmenin bu kez kamu kaynaklarıyla satın alma veya ortak olma yoluyla zenginleştirilmesinden başka bir şey değildir. Son 2 yıl içinde sanayi alanında faaliyet gösteren 100'den fazla orta ve büyük ölçekli şirket iflas etti. Bu şirketlerin doğrudan çalışanlarının sayısı 300 binin üzerindedir. Bunların iş verdikleri dikkate alındığında yararlanan sayısı 750 binin üzerindedir. Yıllardır ülkeye yatırım yapan, üretim yapan, vergi ödeyen, istihdam yaratan, ihracat yapıp ülkeye gelir sağlayan sanayi şirketleri bir bir batarken, AKP kendi yandaşları olan Simit Sarayı gibi şirketleri kamulaştırarak, diğer şirketleri batağın içine atmaktadır.”