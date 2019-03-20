TMSF’den Koza Altın açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal satışı muhtemel şirketlerle ilgili açıklamada bulundu. Koza Grubu’nun Türkiye’de çıkarılan altının üçte birini çıkardığı için ekonomik değerinin yüksek ve stratejik öneme sahip olduğunu söyleyen Gülal, “Türkiye’de yılda 27.2 ton altın çıkarılıyor. Geçen yıl sonu itibariyle bu miktarın 8.2 tonunu Koza Grubu çıkardı ki bu hemen hemen yüzde 30’a tekabül ediyor” dedi.

‘SATIŞI ŞU AN HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL’

Koza Altın İşletmeleri’ne ait Kayseri Himmetdede altın madeninde düzenlenen basın toplantısında konuşan Gülal, Koza şirketlerine yönelik hukuki sürecin devam ettiğini söyleyerek, “Yasal altlık olarak bu şirketlerin satışı sürdürülebilirlik üzerine kurulu. Yani şirketin ekonomik devamlılığında tehlike söz konusuysa şirketin satışı gündeme gelebiliyor. Koza’da sürdürülebilirlikle ilgili bir sıkıntı olmadığı için şu an satışla alakalı bir durum söz konusu değil” dedi.

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Gülal Koza şirketlerine yönelik Türkiye’de hukuki sürecin devam ettiğini belirterek kanunen müsadere kararı (hisselerin devlete geçmesi) alınmadan bu satışın gerçekleşemeyeceğini söyledi. Öte yandan İngiltere’de de Koza Altın’la ilgili süren hukuki bir süreç bulunuyor.

Gülal grup bünyesinde bulunan Boydak ve Naksan gibi dev gruplarla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Boydak ve Naksan’ın aktif olarak büyük gruplar olduğunu, satışının da çok kolay olmayacağını söyleyen Gülal, “Bunlar çok kıymetli şirketler, eğer satışa çıkarsak her zaman alıcısı olur. Boydak mobilya sektörünün yüzde 60’ına vaziyet ediyor. Dolayısıyla pazar payı bu kadar yüksek olan bir şirketi satmakta zorlanmayız. Şimdilik satışla alakalı bir düşüncemiz olmadığı için değerleri ile alakalı bir çalışma yapmadık” diye konuştu.

Gülal, şirketlerin değerini veren herkese satabileceklerini ancak yasal altyapının müsait olmadığını ve bir hukuki düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

DUMANKAYA’DA BİR ETAP NİSAN’DA BİTECEK

Gayrimenkul geliştirme şirketi Dumankaya’nın Mozaik adlı projesine başladığını ve ilk etabın Nisan’da, ikinci etabın ise Ağustos’ta bitirileceğini söyleyen Gülal, “Diğerleri ile alakalı da süreç devam ediyor. Son noktadayız, en kısa zamanda anlaşma sağlayacağız” dedi.

Dumankaya Grubu ve Fi Yapı Grubu geçen yılın Haziran ayında yarım kalan inşaat projelerini bitirmek üzere Alman Dress&Sommer liderliğindeki konsorsiyumla işbirliği anlaşması imzaladı. Tamamlanmamış beş projesi bulunan Dumankaya ve dört projesi bulunan Fi Yapı’nın bunları 2.5-3 yıl içinde bitirmesi planlanıyordu.

BORÇLARINI KAPATMAYA EN YAKIN ÇUKUROVA

TMSF’nin elinde 20-25 yıllık dosyalar olduğunu, bu dosyaları kapatarak ilerleme kararı aldıklarını söyleyen Gülal, Cavit Çağlar ve Zeytinoğlu Grup olmak üzere iki grupla “helalleştiklerini” belirtti.

“Tamamlamaya çalıştığımız, helalleşmeye yakın olduğumuz dosyalar var, helalleşme imkanımız olmayan dosyalar var Murat Demirel, Erol Aksoy gibi” diyen Gülal TMSF’nin kurulmasından bu yana 23 milyar dolar tahsilat yaptığını söyledi.

Gülal bu dosyalarla ilgili bundan sonra tahsil edilecek çok yüksek tutar kalmadığını ifade ederek, “Belki 500-600 milyon dolar daha tahsilat yaparız diye planlıyoruz, artık son aşamadayız” dedi.

Çukurova Grubu’nun borçlarını tamamen kapatmaya yaklaştığını belirten Gülal, “Helalleşmeye en yakın Çukurova. Çukurova’dan bugüne kadar 2.3 milyar dolar tahsilat sağladık” diye konuştu.

TMSF’nin Ekim-Aralık 2018 dönemi faaliyet raporuna göre el konulan Pamukbank için 2018 sonu itibariyle Çukurova Grubu’ndan 2.25 milyar dolar, İnterbank ile ilgili olarak da yine Çukurova’dan 154 milyon dolar tahsilat yapıldı.

TMSF KAYYUMLUĞUNDA 928 ŞİRKET VAR

Gülal’ın verdiği bilgiye göre hali hazırda TMSF kayyumluğunda yönetilen 928 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin 2018 sonu itibariyle özkaynakları 21.2 milyar TL, ciroları toplam 31.6 milyar TL, aktif büyüklükleri ise 57.8 milyar TL seviyesinde. Bu şirketlerde 4,282 çalışan bulunuyor.

Gülal bu şirketlerin TMSF tarafından devralınmasının ardından aktif olarak yüzde 29 büyüdüğünü ayrıca tasfiye sürecine girenlerin olduğunu söyleyerek, bu şirketlerin 323’ünün gayrifaal olduğunu ve tasfiye sürecinin başladığını açıkladı.

REUTERS