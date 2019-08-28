TOKİ’yi de kriz vurdu Hedefin %4.1’i tuttu

509 milyon lira toplanabildi. Hedefin yüzde 4.1'i tuttu. TOKİ, borcunu erken kapatan vatandaşlar için yüzde 22'lik indirim kampanyası düzenlemişti.

MECLİS GÜNDEMİNDE

21 Mart tarihi itibarıyla başvurular alındı. TOKİ, kampanyadan 210 bin konut ve işyeri alıcısının faydalanabileceğini açıklamıştı. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban konuyu Meclis gündemine getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, kampanyaya katılım oranlarını açıkladı.

Buna göre indirim kampanyasından sadece 8 bin 735 kişi yararlandı. TOKİ hedefinin çok altında kaldı. “Ekonomik kriz TOKİ'yi de vurdu” diyen Alban, şunları söyledi: “TOKİ'nin hedef kitlesi Türkiye'deki mevcut piyasa koşulları çerçevesinde konut sahibi olamayan alt ve orta gelir grubu aileler. Vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabiliyor. Yüzde 22'lik bir indirim söz konusu olmasına rağmen vatandaşın ödeme güçlüğü içinde bulunduğu ortaya çıktı. Ülkenin içinde bulunduğu dar boğazın bir göstergesi de bu TOKİ kampanyası oldu. Sürekli vergi affı çıkaran iktidar, umduğunu bulamamış, yurttaşlarımız yine de borcunu kapatamamıştı. Affın affı çıktı, yine olmadı. Yurttaşın ne satın alma gücü var, ne de borcunun kapatacak durumu.”

Zam vatandaşı isyan ettirdi

Bursa'nın Orhaneli İlçesi'nin Fevzipaşa Mahallesi'nde yapımına 2017 yılında başlanan ve sona gelinen 10 blok ve 148 daireden oluşan TOKİ evlerinin yeni açıklanan fiyatları vatandaşları şoke etti.

Hak sahipleri “Bize söylenen fiyatla şimdi istenen fiyat çok farklı, ayrıca söylenen metrekarede uymuyor” diyerek tepkilerini dile getirdi. Hak sahiplerinden Mehmet Gözükara, “O zaman bize verilen fiyatla şu anki fiyatlar arasında uçurum var. Bize söylenen 150 bin liralar şu anda nerdeyse yüzde yüz artarak 250-270 bin liraya çıkmış” dedi.