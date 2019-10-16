Toksöz Grup, Pernigotti’yi satıyor

1860 yılında kurulan İtalya'nın en eski çikolata markası olarak bilinen Pernigotti 2013 yılında Toksöz Grup'a satılmıştı.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in yazısına göre Toksöz Pernigotti için İtalyan Optima Group ile masaya oturdu.

İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre Optima Group CEO'su Francesco Fattori anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı.

Fattori, “Bu markanın satın alınması Optima Group'u hem İtalya'da hem yurt dışında başarılı bir şekilde çalıştığımız segmentteki gelişim ve yatırım planlarında daha da güçlendirecektir” diye konuştu.

İtalya'nın tarihi çikolata markalarından Pernigotti'nin bir Türk şirketine satılması sonrası ülkedeki fabrikasını kapatma kararı İtalya’da krize yol açmıştı. Novi Ligure'deki tarihi fabrikasının kapanmasını ve çalışanların işsiz kalmasını önlemek için anlaşma geçen aylarda sağlanmıştı. İtalyan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pernigotti'yi satın alan Toksöz Grup temsilcileri, sendikalar ve olası yeni yatırımcılarla aylardır yürütülen müzakerelerin sonunda iki yeni İtalyan yatırımcının bulunmasıyla çözüme ulaşılmıştı.