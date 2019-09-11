Topkapı Sarayı neden Cumhurbaşkanlığı’na devredildi?

Milli Saraylar İdaresi Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı'nın 44 numaralı kararnamesine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne dahil olanlarla birlikte Topkapı Saray'ın her türlü borç ve alacağı, hak ve yükümlülüğü Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı'na devredildi.

Resmi Gazete'de yer alan düzenleme ile birlikte Topkapı Sarayı hakkında yapılan sözleşmelerden paraya tahakkuk eden miktarların ilgili yükleniciler tarafından özel gelir hesabına yatırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında Türkiye'de en fazla ziyaret edilen müze 3 milyon 4 bin 620 ziyaretçi ile Topkapı Müzesi idi. Devirle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

‘İDARESİNDEN MEMNUN DEĞİLDİLER’

Sozcu.com.tr'nin konu hakkında bilgi sahibi Milli Saraylar kaynaklarından aldığı bilgilere göre uzun süredir bakanlığın Topkapı Sarayı'ndaki idare şeklinden ve hizmetlerinden memnun olunmadığı Milli Saraylar'ın idaresinde ilk hedeflerinden birinin müzenin gelirinin artırılması olduğu ifade ediliyor. Ayrıca saraydaki restorasyonların da hızlandırılması bekleniyor.

Konuştuğumuz farklı Milli Saraylar kaynakları da İstanbul'daki Sarayların tek çatı altında olması gerektiğini bu yüzden Topkapı Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlandığın da ekliyor.

Kültür Bakanlığı'na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bürokratları konu hakkında konuşmalarının devir işleminin ardından yasaklandığını belirterek herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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TÜRKİYE’NİN EN FAZLA GELİR GETİREN MÜZESİ

Resmen Kültür Bakanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın neden Milli Saray'lara bağlandığı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken Topkapı Sarayı Türkiye'nin en fazla gelir getiren müzesi konumunda.

Topkapı Sarayı'nın da aralarında olduğu 54 müze ve ören yeri için yapılan ihaleyi SICPA Turkey isimli firma almıştı. Firma açık artırma neticesinde 3 milyar 907 milyon TL karşılığında müze ve ören yerleri işletmesini dokuz yıl boyunca işletmeye hak kazandı.

SICPA ÜCRETİ MİLLİ SARAYLAR’A YATIRACAK

Firmanın işletmesi için ücretini ödediği Müze ve Ören yerleri arasında kuşkusuz Topkapı Sarayı da bulunuyor ve belki de Ayasofya ile birlikte en önemli gelir kapılarından biriydi. Şimdi bu gelir yapılan düzenleme ile Milli Saray'lara geçti. Alınan bilgilere göre SICPA haftalık olarak ödediği ücretini Milli Saraylar yerine Cumhurbaşkanlığı'na ödeyecek. Kurumun çıkardığı müze kart ile 70 liraya bir yıl boyunca vatandaşlar müzeleri ziyaret edebiliyor.