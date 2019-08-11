Toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak? İşte memur ve emekli toplu sözleşme zammında son durum…

5. Dönem Toplu sözleşmesi kapsamında hükumet ve sendikalar 2. kez toplandı. 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin beklediği toplu sözleşme zammı dördüncü toplantının ardından belli olacak. Toplu sözleşme zammının belli olacağı üçüncü toplantı 15 Ağustos’ta, dördüncü toplantı da 16 Ağustos’ta yapılacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAM TARİHİ BELLİ OLDU

Taraflar, memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için üçüncü toplantıyı 15 Ağustos’ta, dördüncü toplantıyı da 16 Ağustos’ta yapacak.

Hükumet, zam teklifini 16 Ağustos’taki bu toplantıda memur sendikalarına sunacak.

KONFEDERASYONLARIN ZAM TALEPLERİ

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

ATALAY’DAN TOPLU SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili, “Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4.” açıklamasında bulundu.

Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk-İş'in kuruluşunun 67'nci yıl dönümü dolayısıyla konfederasyon genel merkezine yaptığı ziyarette, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine değindi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un dün konfederasyonlarını ziyaret ettiğini anımsatan Atalay, şunları kaydetti:

“Ocak ayında başlayan bugüne kadar süren kamu sözleşmelerimiz var. Bizim talebimiz ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı. Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4. Dün Sayın Bakana da ifade ettim. Bundan iki sene evvel temmuz ayında kamu sözleşmelerini imzaladık, hükümet ilk altı ay yüzde 7,5, ikinci altı ay yüzde 5 verdi. İşçinin alım gücü daha iyi bir noktadaydı. Aradan iki sene geçti, alım gücümüz yüzde 27 düştü. Bu rakamı anlamakta zorlandığımızı kendilerine ifade ettik, önümüzdeki günlerde bunu değerlendireceklerini söylediler.”