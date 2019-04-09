Turizm sektörü için kazan-kazan prensibi ile proje geliştirdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) 10'uncu girişimcisi de yatırımcı ile anlaşma imzaladı. Otellerin iş süreçlerini minimize ederken, ziyaretçilerin otel servislerine 10 farklı dilde erişimini sağlayan B2B SaaS çözümü üreten Otelika projesi, 2,8 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Otel ziyaretçilerinin otele girdikleri andan itibaren akıllı telefonları üzerinden kendi ana dillerinde herhangi bir App indirmelerine gerek kalmadan oda servisi, housekeeping, taksi, otel içi spa ve restaurant rezervasyonları, fırsatlar ve etkinliklere erişimine olanak sağlayan Otelika, arkaplanda da yaptığı entegrasyonlar ile otellerin iş süreçlerini hızlandırıyor ve gereksiz zaman maliyetlerini ortadan kaldırıyor.

KAZAN- KAZAN İLKESİ İLE ÇALIŞIYOR

Yatırım ile ilgili açıklama yapan Otelika kurucu ortağı Muhammed Gider, Otelika'nın en yenilikçi yönlerinden birinin de gelir modeli olduğunu belirterek, kazan-kazan ilkesi temelinde yeni maliyetler oluşturmadan oteller çözümler sunduklarını dile getirdi. Otelika'nın bir diğer kurucu ortağı Emirhan Yumak ise yakın zamanda çıkaracakları v4 ile ziyaretçi anketlerini ve ziyaretçinin otele gelmeden Otelika ile karşılanacağı yeni bir sisteminin altyapısını kuracaklarını söyledi.

Yatırım ekosistemine ilk adımını atan SGN Yapı'nın CEO'su Semih Taşan ise Otelika'nın ilk yatırımları olduğunu belirterek, “Otellerin müşteri memnuniyetini artırırken aynı zamanda süreçleri de minimize etmesi beni Otelika'da en çok etkileyen nokta oldu. Ve ayrıca ciddi bir pazar büyüklüğünden bahsediyoruz. Otelika, bugünkü gelir modeli ile Türkiye'de yıllık bazda 42 milyar dolarlık bir pazarı, globalde ise 5.2 trilyon dolarlık bir pazarı hedefliyor. Otelika'nın yatırım için iyi bir fırsat sunduğunu gördük, bu nedenle yatırım yapma kararı aldık” dedi.