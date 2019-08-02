Türk hacılar Yunan meyvesi yiyecek

Suudi Arabistan'a yaklaşık 40 yıldır sebze ve meyve ihracatı yapan Hatay'a, Suudi darbesi indirildi. Türkiye'ye karşı uygulanan gizli ambargo nedeniyle gümrük işlemleri haftalardır yapılmadığı için ürünlerin önemli bir bölümü çürüdü. İhracatçılar zor durumda ve hacı adayları da Türk ürünlerinden mahrum kalırken Yunanistan, İspanya ve İtalya ürünleri yemek zorunda kalacak.

Hatay'dan Suudi Arabistan'a ihracatın 40 yıl önce başladığını belirten CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, ihracatçının Suudi Arabistan'ın uygulamaları nedeniyle iflas noktasına geldiğini belirtti. Hatay'dan yüklenen domates, kayısı, şeftali başta olmak üzere çeşitli ürünlerin Cidde Limanı'ndan haftalarca içeriye alınmadığını, alınanların ise uzun süre bekletildiği için çürüdüğünü söyledi.

TÜRK MALI TERCİHTİ

Hataylı ihracatçıların 40 yıl önce Suudi Arabistan ile başlayan ihracatının daha sonra diğer ülkelere de yayıldığını, bazı ihracatçıların ürünlerin paketlenmesi işlerinde 400-500 kişi çalıştırdığını anlatan Güzelmansur, SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Suriye sınırı kapatılınca Hayatlı ihracatçılar gemi alıp ürünlerini Cidde Limanı'na gönderiyorlardı. 7-8 günde Cidde Limanı'na ulaşılıyor. Ancak haftalarca limandan ürünler içeri alınmıyor. Çok sayıda ihracatçımız ürünlerin önemli ölçüde çürümesi nedeniyle büyük kayıplara uğradı. Bu sorunun çözümüne devlet de el atmalı. Suudi Arabistan'ın uyguladığı gizli ambargonun bir an önce sonlandırılması sağlanmalı.”

Hacıların 40 yıl sonra ilk defa Türk ürünleri yiyemeyeceğini belirten Güzelmansur, “Dünyanın değişik ülkelerinden gelen Müslümanlar, Mekke ve Medine'de Türk meyve sebzeleriyle besleniyorlardı. Bu bayramda Türk mallarının yerini Yunanistan, İspanya ve İtalya ürünleri aldı. Hataylı ihracatçıya yapılan bu uygulamadan dolayı çok üzgünüz” dedi.

85 Türk TIR'ı Suudi limanında bekletiliyor

Suudi Arabistan makamları, 85 Türk TIR'ını 10 gündür hiçbir gerekçe göstermeden gümrükte bekletiyor. TIR'lardaki gıda ürünlerinin önemli bir bölümünün bozulmaya yüz tuttuğu ifade ediliyor. Türk şoförlerden Arif Vural, İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 21 Temmuz'da Suudi Arabistan'ın kuzeybatısından Kızıldeniz'e açılan Duba Limanı'na ulaştıklarını belirtti. Limanda resmi kontrollerden geçtiklerini dile getiren Vural, ardından bekletme sahasına alındıklarını ve 10 gündür ülkeye girişlerine izin verilmediğini aktardı. Suudi Arabistanlı gümrük memurları ya da limandaki diğer çalışanların kendilerine hiçbir bilgi vermediğini söyleyen Vural, ne zamana kadar bekletileceklerini bilmediklerini

ifade etti.