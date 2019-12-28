Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması!

Alemdar, TİSK'in 27'inci Olağan Genel Kurulu'nda Türk-İş adına konuştu.

“ASGARİ ÜCRETTEKİ VERGİLER KALDIRILMALI”

Alemdar, 2020 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücretin açıklandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

* Biz açıklanan bu asgari ücreti kabul edilemez bulduğumuz için imzalamadık.

* Çünkü biz asgari ücretin bir kişinin asgari ücretinin yaşam maliyetinden az olmasını kabul etmiyoruz.

* Emeğiyle geçinen asgari ücretlilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesini talep ediyoruz.

* Asgari ücret üzerindeki vergilerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Ancak ne yazık ki bu sefer de sesimizi duyuramadık, taleplerimizi gerçekleştiremedik.

* Oysa unutmamak gerekir ki çalışan kesimin geliri ne kadar artarsa o oranda harcama yapabileceklerdir.

* İşçi, memur, emekli daha çok kazanmalı ki kazandıklarını gönül rahatlığıyla harcamalı böylece ticaret canlanmalı buna bağlı olarak da üretim artmalıdır.

* Yaşadığımız bu kriz ortamında çıkış yolu ekonominin canlanmasını gerektirmektedir. Ekonominin canlanmasının yolu da üretim ve o oranda da tüketmektir.

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“BİR SORUNUMUZ DA KAYIT DIŞI ÇALIŞMANIN GEÇ KALMASIDIR”

Vergi taleplerine de değinen Alemdar, şöyle konuştu:

* Çalışanların net ücreti bir yandan enflasyon nedeniyle satın gücünü kaybederken diğer yandan da artan vergi limitleri nedeniyle azalmaktadır.

* Bir başka sorunumuz da kayıt dışı çalışmanın geç kalmasıdır. Bu sorun çalışma yaşamımızı tehdit eden en önemli sorunlardan bir tanesidir.

* En iyimser tahminlere göre bile göre ülkemizde kayıt dışı çalışma oranı yüzde 30'ların üzerindedir. Bu sorunun da ivedilikle çözülmesi gerekmektedir.

* Bildiğiniz gibi 2020 yılında referandumdan geçen anayasal bir kurum haline gelen ekonomik sosyal konseyinin de mutlaka ve mutlaka toplanması lazım. Bunun hem çalışma hayatımıza hem ekonomimize fayda getireceğini düşünmekteyim. İHA