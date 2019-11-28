TÜROB: Konaklama Vergisi’nin uygulanma tarihi ertelensin

Otel, motel ve tatil köyü gibi tesislerde konaklayan misafirlerden “Konaklama Vergisi” alınmasına ilişkin kanun teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edildi.

Düzenleme ile konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetinin yanı sıra, konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri, havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi tutuldu.

ÖNCE YÜZDE 1 SONRA YÜZDE 2

1 Nisan 2020 itibarıyla uygulamaya konulacak vergi 2020 sonuna kadar %1, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ise %2 olarak uygulanacak.

TÜROB’un geleneksel öğle yemeğinde yaptığı konuşmada düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulunan Eresin “TÜROB olarak bu kanuna karşı çıkmadık ve diğer ülkelerde, büyükşehirlerde olduğu gibi İstanbul’da da olmasını savunduk. Ancak diğer ülkelerde konaklama vergisi sadece otel konaklama ücreti üzerinden alınan bir vergi.

Nisbi olarak dünyada uygulaması neredeyse hiç yok. Makul bir değer belirleniyor ve bu değeri siz konakladığınız gece başına otelden çıkarken ödüyorsunuz. Şu günlerde ortalama 160 euro oda fiyatıyla bir Avrupa şehrinde maksimum 2 euro civarında konaklama vergisi ödüyorsunuz. Daha düşük ortalama oda fiyatı olan yerlerde bu 0.5’e kadar iniyor” dedi ve ekledi:

“İstanbul’daki ortalama oda fiyatlarına baktığınızda şu aralar 70 euro civarında. Dolayısıyla maksimum bedelin 5 liranın üzerinde olmaması gerekiyor. Ama çıkan kanun diyor ki konaklama hizmetine dahil olarak satılan yeme içme, spor, herhangi bir aktiviten de toplam fatura üzerinden yüzde 2 bedel alınsın. Kanun henüz kesinleşmemişken, tekrar sektörle bir araya gelinebilir ya da sayın Cumhurbaşkanı geri gönderebilir. Tekrar gözden geçirmelerini arzu ediyoruz.”

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“1 KASIM 2020’YE ERTELENSİN”

Kanunun uygulanma tarihi ile ilgili de sıkıntı olduğuna vurgu yapan Eresin, 2020 kontratlarının yapıldığını, dolayısıyla bu ek maliyetin müşteriden talep edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Eresin, “Oteller çoktan 1 Kasım 2020’ye kadar kontratlarını yapmış, gruplarını koordine etmiş, kaç paradan odalar verilmiş belirlenmiş. 2020 Nisan dediğimizde bu vergiyi ödeyecek kişi ortada değil. Çünkü ben fiyatımı verdim. Seyahat acentası diyecek ki ben karşı tarafa bu fiyattan sattım. Misafir diyecek ki ben paramı ödedim, ek bir şey ödemem. En temel isteklerimizden biri bu kanunun 1 Nisan 2020 yerine 1 Kasım 2020’de bu yürürlüğe girmesi” diye konuştu. (REUTERS)

