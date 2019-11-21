Volkswagen CEO’sundan skandal Türkiye açıklaması

Türkiye’nin sınırlarını terör unsurlarından arındırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sebebiyle Volkswagen Türkiye’ye yatırım kararını ertelediğini açıklamıştı. Ekim ayının 15’inden itibaren Volkswagen’den fabrika yatırımı konusunda net olmayan açıklamalar yapılıyor, sürecin izlendiği bildiriliyordu. Bugün ise Volkswagen’in CEO’su Herbert Diess skandal ve hadsiz sözlerle fabrika kurma kararının ertelenme gerekçelerini açıkladı.

Alman otomotiv devi Volkswagen'ın (VW) CEO'su Herbert Diess, Manisa'ya fabrika açma planları konusunda, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı’na dikkat çekerek, “İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız” açıklamasını yaptı.

LINKEDIN’DE PAYLAŞTI

Deutsche Welle’nin aktarığı habere göre VW CEO’su Herbert Diess, profesyonel iş ağı LinkendIn platformunda paylaştığı, “Küresel Şirket Olmanın Anlamı” başlıklı yazısında “Bir taraftan Volkswagen'ın siyasi bakımdan tarafsız, salt ekonomik değerlendirmeler ışığında karar alması beklentisi dile getirilirken, diğer taraftan Türkiye kararının ahlaki açıdan gözden geçirilmesi beklentisi gündeme getiriliyor” dedi.

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Diess, Türkiye’nin büyük pazarı ve gelişmiş sanayisi ile çok uygun bir yatırım lokasyonu oldugunu vurgularken, burada yatırım yapmanın Volkswagen'ın “ekonomik çıkarına olduğunu” ama buna rağmen son gelişmeler ışığında yeni fabrika açma kararlarını ertelediklerini ifade etti.

Diess, bu kararlarının gerekçesini “Eğer şirketler, uluslararası hukuk ve insan haklarının sadece hükümetlerin sorumluluğunda olduğu görüşüyle hareket ederse pazar ekonomisi etik temellerini kaybeder” sözleriyle dile getirdi.

‘BİR HARP MEYDANININ YANINA TEMEL ATMAYACAĞIZ’

Alman hükümeti ve Avrupa Birliği'nin, Suriye'nin kuzeyindeki askeri ihtilaf konusundaki değerlendirmesine katıldıklarını açıklayan VW CEO'su, Türkiye’ye yeni yatırım kararına yeşil ışık yakmak için belirledikleri koşulu şu ifadelerle açıkladı:

“İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız.”

‘AMAÇ HÜKÜMETLERİ GÜVENCE ALTINA ALMAK DEĞİL’

Herbert Diess ayrıca yazısında, üstü kapalı, dolaylı ifadelerle, AKP hükümetiyle yakın ilişkilerine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

“Bir otomotiv üretim merkezinin kurulma amacı, bir hükümetin varlığını güvence altına almak değildir” görüşünü kaydeden Diess, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üretim merkezleri binlerce kişinin hayatını güvence altına alır. Adil çalışma koşullarının olduğu, güvenli bir işyeri temin eder. Çocukların iyi bir eğitim ve aydınlık bir geleceği için kazanç kapısıdır. Bu insanlar, umutlarının siyasi eylemlerin bir oyuncağına dönüşmemesi beklentisinde haklıdır.”

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Volkswagen'ın Çin, Rusya, Güney Afrika, Brezilya ve ABD gibi pek çok ülkede üretim merkezlerinin bulunduğuna işaret ederek, “Bu, küresel bir şirket olmanın gereğidir” diyen VW CEO'su, “Tüm bu ülkelerin bizim özgürlükçü demokrasi vizyonumuzu paylaşmadığını biliyoruz. Economist'in Demokrasi Endeksi'ne göre, dünya nüfusunun sadece yüzde 4,5’i ‘tümüyle demokratik’ ülkelerde yaşıyor. Geriye kalan yüzde 95,5’inin de gelişim beklentileriyle de ilgilenmek zorundayız” görüşünü savundu.

‘TÜRKİYE’YE FABRİKA KARARIMIZ KESİNLEŞMEDİ’

Herbert Diess, karar verirken bu “zorlu dengeyi” gözetmeye çalıştıklarına işaret ederek, yazısını şöyle tamamladı:

“Türkiye’ye yeni fabrika kararımız kesinleşmedi. Kesin olan ise şu: Etik hareket etmek, basit yanıtlar demek değildir. Bu, hem hükümetler hem bizim için geçerli.”

Türkiye’nin sınırlarını terör unsurlarından arındırmak için 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı Avrupa başkentlerinde tepkiye yol açmış Avrupa Birliği tarafından kınanmıştı. Alman kamuoyunda da artan tepkiler üzerine VW, Manisa’da kurulması planlanan yeni üretim tesisi için kararını aralık ayı sonuna ertelediğini duyurmuştu.

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

VW CEO'su Diess, Manisa'da inşa edilmesi hedeflenen otomotiv fabrikası konusunu bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Fabrikanın yıllık 300 bin araçlık kapasiteye sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam etmesi planlanıyordu. Volkswagen Passat ve Skoda Superb modellerinin üretileceği belirtilen fabrikanın inşasının 2020 yılı sonunda başlaması hedeflendiği açıklanmıştı.